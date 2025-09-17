Επιμένει στη λάθος συνταγή ο Πλεύρης

Ορθάνοιχτο άφησε χθες ο Θάνος Πλεύρης το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην ισχύ της αντιδημοκρατικής τροπολογίας που απαγορεύει στους μετανάστες να αιτούνται άσυλο, την ώρα που η κυβέρνηση δέχεται κατακραυγή για τα αποτελέσματα της πολιτικής της και υπό το βάρος της ασφυκτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη.

Από όλες τις πλευρές και σε όλους τους τόνους καταγγέλλεται πως η τροπολογία που δήθεν θα απέτρεπε τους μετανάστες από το να μπουν σε βάρκες με προορισμό τα νότια παράλια της Κρήτης έκανε μια… τρύπα στο νερό. Οι ροές σταμάτησαν προσωρινά τον Αύγουστο λόγω του καιρού και μόνο και όχι λόγω του φόβου της φυλάκισης από τις ελληνικές αρχές.

«Δεν λέω πως δεν υπάρχει και η γεωπολιτική πίεση και άλλα παιχνίδια που παίζονται γύρω από τις καραβιές των ανθρώπων, αλλά καμία ροή δεν διακόπηκε εξαιτίας των μέτρων της κυβέρνησης»

Βασίλης Κατσικανδαράκης, πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης

«Είναι μεγάλο ψέμα να υποστηρίζουμε πως οι ροές μειώθηκαν λόγω του νόμου Πλεύρη», δηλώνει ο Βασίλης Κατσικανδαράκης, πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. «Δεν υπάρχει μπονάτσα που να μην έχουμε αφίξεις. Ξέρουμε από τώρα, βλέποντας τον καιρό, να σας πούμε πότε θα έρθουν οι επόμενες καραβιές. Διακόπηκαν μόνο στα τέλη Ιουλίου μέχρι μετά τον Δεκαπενταύγουστο που είχαμε ισχυρά μελτέμια και μετά ξανάρχισαν σταδιακά.

»Δεν λέω πως δεν υπάρχει και η γεωπολιτική πίεση και άλλα παιχνίδια που παίζονται γύρω από τις καραβιές των ανθρώπων, αλλά καμία ροή δεν διακόπηκε εξαιτίας των μέτρων της κυβέρνησης», λέει ο ίδιος. Το ίδιο ανέφερε και η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, ενώ όλες οι μαρτυρίες δείχνουν πως ήταν μόνο συγκυριακή η διακοπή των ροών τον Αύγουστο.

Ο ίδιος ο Θ. Πλεύρης, πάντως, συνεχίζει να πανηγυρίζει πως ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις λιγότερες αφίξεις, λέγοντας πως ίσως τώρα άρχισαν ξανά οι ροές επειδή οι διακινητές ξέρουν πως τελειώνει ο χρόνος εφαρμογής της τροπολογίας (λήγει στις 11 Οκτωβρίου) και άρα υπόσχονται καλύτερη τύχη στους κατατρεγμένους, ενώ μίλησε και για… «οργανωμένο επιθετικό σχέδιο εις βάρος της χώρας μας» (sic). Ερωτώμενος το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ για την πιθανότητα παράτασης της ισχύος της τροπολογίας, ο υπουργός σχεδόν προανήγγειλε την παράταση λέγοντας πως επειδή πρόκειται για μέτρο έκτακτου χαρακτήρα θα πρέπει να εκτεθεί πρώτα στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση η ανάγκη για πιθανή παράτασή του και μετά να αποφασιστεί κάτι τέτοιο.

Σύσκεψη

Σήμερα στην έδρα της αντιπεριφέρειας Χανίων συγκαλείται έκτακτη σύσκεψη για την ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο πρώην Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς, με την Περιφέρεια Κρήτης να δηλώνει ξεκάθαρα πως πλέον πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος χώρος. «Ο υπουργός λέει για αποσυμφόρηση, αλλά χθες πήραν 200 ανθρώπους, ενώ την ίδια μέρα ήρθαν άλλοι 200», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, τονίζοντας πως το κράτος έχει βολευτεί με αυτήν την κατάσταση που επιρρίπτει τεράστιο οικονομικό κόστος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ για ακόμα μία φορά επισήμανε πως δεν είναι η περιφέρεια αρμόδια να βρει χώρους για την αξιοπρεπή φιλοξενία των μεταναστών. Στη σημερινή σύσκεψη πάντως έχει κληθεί (έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης) και ο ίδιος ο Θ. Πλεύρης, ενώ πιθανώς να παραστεί η Χανιώτισσα υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη.

Για τεράστια υποκρισία των θεσμικών φορέων, πάντως, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μεταναστών Χανίων, που καταγγέλλει ότι στους χώρους κράτησης έχει απαγορευτεί και η πρόσβαση στις οργανώσεις αλληλεγγύης και απαγορεύεται ακόμα και να μοιραστούν τα είδη που πρόσφεραν οι πολίτες για την ανακούφιση των ανθρώπων. «Για ακόμα μια φορά γίνεται προφανές πως οι αντιδράσεις του κυβερνητικού μηχανισμού είναι βασισμένες σε σχεδιασμένη στρατηγική η οποία, ίσως απλουστευτικά, μπορεί να αποδοθεί ως: σπέρνω μίσος, ρατσισμό και εθνικισμό για τον “εξωτερικό εχθρό” ώστε να αποπροσανατολίσω από τα σκάνδαλα, τα κρατικά εγκλήματα και την αγαστή συνεργασία κράτους-κεφαλαίου» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Το Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μεταναστών διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις άθλιες συνθήκες κράτησης των μεταναστών το Σάββατο στις 11.30 το πρωί, στην Πλατεία 1866 στα Χανιά.

Παρέμβαση για το θέμα έκανε ο τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, τονίζοντας πως οι μαζικές αφίξεις στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες γκρεμίζουν το κυβερνητικό αφήγημα. «Η αναστολή πρόσβασης στο άσυλο και το νομοσχέδιο Πλεύρη για τις επιστροφές είναι ταυτόχρονα απάνθρωπα, έκνομα και αναποτελεσματικά», αναφέρει ο κ. Ψυχογιός, τονίζοντας πως απαιτείται αποκατάσταση της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου με εξατομικευμένη κρίση όπου θα διαπιστώνεται ποιος δικαιούται και ποιος όχι διεθνή προστασία, αλλά και πίεση και παρέμβαση στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αφίξεις μεταναστών, κυρίως στη Γαύδο αλλά και στα νότια παράλια της Κρήτης. Χθες το πρωί 30 άνθρωποι κινδύνευσαν να πνιγούν όταν η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν βούλιαξε και βρέθηκαν στη θάλασσα, μεταξύ αυτών 4 γυναίκες και δύο παιδιά. Για καλή τους τύχη έσπευσε προς βοήθειά τους ένας ψαράς με το καΐκι του, που κατάφερε να περισυλλέξει 25 ανθρώπους, ενώ οι άλλοι πέντε κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι ένα απόκρημνο σημείο στην περιοχή της Τρυπητής. Τους διασωθέντες ο ψαράς τούς μετέφερε στο λιμάνι του Καραβέ, όπου είχαν ήδη αποβιβαστεί άλλοι 100 άνθρωποι από αφίξεις σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Ολοι μαζί αναχώρησαν το μεσημέρι χθες για τον χώρο κράτησης στην Αγυιά, όπου στοιβάχθηκαν μαζί με περίπου χίλιους ακόμα ανθρώπους που παραμένουν εκεί.