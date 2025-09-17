Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
26.3° 22.8°
1 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.7° 21.1°
0 BF
61%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 21.0°
2 BF
75%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
0 BF
68%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
79%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
72%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.8°
2 BF
72%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
22°C
25.2° 21.8°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.7°
3 BF
58%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
1 BF
64%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
23°C
26.0° 22.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
72%
Λαμία
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 22.8°
0 BF
58%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 24.8°
3 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
18°C
17.8° 17.8°
0 BF
63%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.3° 17.3°
0 BF
82%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
0 BF
90%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.5° 17.5°
1 BF
68%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Βροχές στα βορειοανατολικά, αίθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Αίθριος καιρός με νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδων στα βορειοανατολικά μετά τις απογευματινές ώρες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες.

Aίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδων μετά τις απογευματινές ώρες σε Αν. Μακεδονία και Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 11 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από τα βόρεια τις βραδινές ώρες. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ σημαντική ενίσχυση των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: Meteo

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Βροχές στα βορειοανατολικά, αίθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual