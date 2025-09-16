Νεκρός 57χρονος σε ξενοδοχείο του Λασιθίου πάνω στην αλλαγή βάρδιας

Ο 57χρονος εργαζόμενος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας ο αιφνίδιος θάνατος 57χρονου υπαλλήλου ασφαλείας σε ξενοδοχειακή μονάδα της Ελούντας Λασιθίου.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφό του κατά την αλλαγή της βάρδιας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο και ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την νεκροψία – νεκροτομή να πρόκειται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια.