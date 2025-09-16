Φωτιά σε κοντέινερ εταιρίας στου Ρέντη

Ισχυρή των παρέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος με δεκάδες στελέχη και οχήματα.

Μεγάλη πυρκαγιά με πολύ καπνό εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Αγίων Πάντων.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα ξέσπασε σε κοντέινερ το οποίο βρισκόταν στον αύλειο χώρο επαγγελματικού χώρου (εταιρίας) στην περιοχή.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση του Σώματος με 41 στελέχη και 17 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το αν υπήρχαν ή όχι εύφλεκτα υλικά στο χώρο της εταιρίας.