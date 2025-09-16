Φωτιά σε κοντέινερ εταιρίας στου Ρέντη

Μεγάλη πυρκαγιά με πολύ καπνό εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Αγίων Πάντων.
Η πυρκαγιά σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα ξέσπασε σε κοντέινερ το οποίο βρισκόταν στον αύλειο χώρο επαγγελματικού χώρου (εταιρίας) στην περιοχή.
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση του Σώματος με 41 στελέχη και 17 οχήματα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το αν υπήρχαν ή όχι εύφλεκτα υλικά στο χώρο της εταιρίας.
