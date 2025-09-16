Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο - Ήχησε το 112

Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι στην Άνδρο και συγκεκριμένα βορειοδυτικά της Παλαιόπολης Άνδρου, με το 112 να στέλνει μήνυμα ετοιμότητας στους στους κατοίκους της περιοχής

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση σχετικά κοντά στον οικισμό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.