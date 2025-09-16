Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 29.1°
3 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.8° 27.5°
3 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
32.0° 29.4°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
3 BF
55%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.1° 30.1°
3 BF
35%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 26.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 28.2°
4 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
5 BF
47%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
0 BF
33%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.6° 29.5°
2 BF
40%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.8° 28.8°
5 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.1° 30.8°
2 BF
26%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
3 BF
45%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
81%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
0 BF
36%
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Εκδήλωση

Τι λένε οι νέοι για την έμφυλη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Για το οδυνηρό βίωμα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο θα μιλήσουν σήμερα (5 μ.μ.) νέοι και νέες σε εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Μοναστηράκι), σε συνεργασία με το Eteron & την Cinergies.

Στο πάνελ θα ακουστούν προσωπικές ιστορίες, εμπειρίες και προτάσεις για το πώς μπορούμε συλλογικά να απαντήσουμε στη διαδικτυακή βία, ενώ θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε το Elephant Talk.

Μιλούν οι Χριστίνα Σαρρή (ψυχολόγος και συγγραφέας), Βασίλης Κουνέλης (performer), Chraja (Drag Queen, performer), Νατάσσα Κεφαλληνού (εκπρόσωπος της οργάνωσης ΔΙΟΤΙΜΑ) και Μαρία Λούκα (project coordinator στο Ινστιτούτο Eteron). 

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ελαφρόπουλος θα συντονίσει την εκδήλωση, η οποία θα γίνει στα ελληνικά με διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα από τον οργανισμό Liminal.

