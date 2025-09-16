Τι λένε οι νέοι για την έμφυλη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο

Για το οδυνηρό βίωμα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο θα μιλήσουν σήμερα (5 μ.μ.) νέοι και νέες σε εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Μοναστηράκι), σε συνεργασία με το Eteron & την Cinergies.
Στο πάνελ θα ακουστούν προσωπικές ιστορίες, εμπειρίες και προτάσεις για το πώς μπορούμε συλλογικά να απαντήσουμε στη διαδικτυακή βία, ενώ θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε το Elephant Talk.
Μιλούν οι Χριστίνα Σαρρή (ψυχολόγος και συγγραφέας), Βασίλης Κουνέλης (performer), Chraja (Drag Queen, performer), Νατάσσα Κεφαλληνού (εκπρόσωπος της οργάνωσης ΔΙΟΤΙΜΑ) και Μαρία Λούκα (project coordinator στο Ινστιτούτο Eteron).
Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ελαφρόπουλος θα συντονίσει την εκδήλωση, η οποία θα γίνει στα ελληνικά με διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα από τον οργανισμό Liminal.
