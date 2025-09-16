Αθήνα, 27°C
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Θεσσαλονίκη
EUROKINISSI

Ταυτοποιήθηκε ο ένας από τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν στον Θερμαϊκό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο 23χρονος αναγνωρίστηκε από τους οικείους του • Σε σκοτάδι οι Αρχές για την ταυτότητα του δεύτερου πτώματος.

Ταυτοποιήθηκε το ένα από τα δύο πτώματα που ανασύρθηκαν χθες από τον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Θεσσαλονίκη. 

Υπενθυμίζεται τα ξημερώματα της Δευτέρας εντοπίστηκε πτώμα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας ξεβράστηκε ένα ακόμα πτώμα στον Θερμαϊκό, στο ύψος της Αριστοτέλους.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, έχει ταυτοποιηθεί ο άνδρας που εντοπίστηκε τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για έναν 23χρονο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους οικείους του.

Την ίδια ώρα, στο σκοτάδι βρίσκονται οι Αρχές σχετικά με την ταυτότητα του δεύτερου πτώματος που βρέθηκε στο ύψος της Αριστοτέλους. Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για άνδρα χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία.

