Δραματικές ώρες για το προσφυγικό στην Κρήτη

Εικόνες ντροπής διαδραματίζονται τα τελευταία 24ωρα στην Κρήτη όπου συνωστίζονται εκατοντάδες άνθρωποι που φτάνουν στα νότια παράλια του νησιού. Μόνο στο πρώην Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά βρίσκονται 1.200 άνθρωποι, πρόσφυγες και μετανάστες, που διαβιούν σε άθλιες συνθήκες, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις μεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό του Λιμενικού και την Αστυνομία.

Οπως λέει στην «Εφ.Συν.» η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να φιλοξενήσει επαρκώς μέχρι 300, το πολύ 400 ανθρώπους και αυτή τη στιγμή έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός. «Είναι όλοι άφαντοι, κεντρικό κράτος, πολιτεία, υπουργεία. Ο Δήμος Χανίων σηκώνει μόνος του το βάρος της φιλοξενίας, της ανθρώπινης διαβίωσης και της σίτισης των ανθρώπων αυτών. Ελάχιστα όμως μπορούν να γίνουν με τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων».

Σύμφωνα με την ίδια, στον χώρο υπάρχουν μόνο 12 τουαλέτες για 1.200 άτομα, δηλαδή μία για κάθε 100 ανθρώπους, ενώ αποδομεί πλήρως το αφήγημα της κυβέρνησης και του Θάνου Πλεύρη για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών μέσω της απαγόρευσης αιτήσεων ασύλου: «Το μόνο εμπόδιο που κρατά αυτούς τους ανθρώπους από το να ταξιδέψουν είναι ο καιρός. Τον Αύγουστο που είχε μελτέμια, οι ροές όντως περιορίστηκαν, ωστόσο μόλις έφτιαξε ο καιρός η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη από πριν», λέει η κ. Ζερβουδάκη, ενώ τονίζει πως όταν πάρθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης η Αγυιά «φιλοξενούσε» 830 ανθρώπους και τότε λέγαμε πως η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο.

«Τώρα πλέον, με 1.200 ανθρώπους εδώ, μόνο η λέξη “ντροπή” μπορεί να περιγράψει την κατάσταση», λέει η ίδια, υπενθυμίζοντας πως 342 άνθρωποι από τους κρατούμενους έχουν αφεθεί στην τύχη τους επί έναν ολόκληρο μήνα, χωρίς να τους λέει κανείς πού θα πάνε, πού θα κάνουν χαρτιά και τι θα γίνει με αυτούς.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των εργαζομένων του Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης, μιλώντας στα ΜΜΕ των Χανίων τόνισε πως η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. «Κανονικά αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε δύο 24ωρα έπρεπε να έχουν μεταφερθεί σε κλειστή δομή, όπως προβλέπει ο νόμος Πλεύρη. Αντίθετα, εδώ μέσα βρίσκονται άνθρωποι που έχουν να δουν το φως του ήλιου έναν μήνα. Εχουν ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους και αυτοί και εμείς. Ακόμα και οι φυλακισμένοι προαυλίζονται μία φορά τη μέρα, αυτοί δεν βγαίνουν καθόλου έξω, είναι φυσικό να υπάρχουν εντάσεις», είπε ο ίδιος, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.

Χθες ανακοινώθηκε πως από τη δομή της Αγυιάς αποχώρησε ο Ερυθρός Σταυρός καθώς αδυνατεί πλέον να παράσχει βοήθεια υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ ο Δήμος Χανίων ζητά την άμεση παρέμβαση εισαγγελέα. Αργά το απόγευμα ανακοινώθηκε πως το βράδυ της Δευτέρας θα γινόταν μεταγωγή 400 ανθρώπων στην ηπειρωτική Ελλάδα με μεγάλα πλωτά σκάφη του Λιμενικού, γεγονός που δεν αλλάζει αισθητά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Τέλος η Αγυιά

Χθες το απόγευμα έγινε επίσης γνωστό πως η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης, που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του κτιρίου της Αγυιάς, ανακοίνωσε την παύση φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται εντός του. Με επιστολή που απευθύνεται στους συναρμόδιους υπουργούς, Μετανάστευσης, Θ. Πλεύρη και, Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, η ΠΑΝΕΤΑΙΚ δηλώνει αδυναμία περαιτέρω παραχώρησης του χώρου και ζητά να αδειάσει αμέσως και να μην ξαναχρησιμοποιηθεί για αυτό τον σκοπό. Η εταιρεία (στην ουσία η Περιφέρεια Κρήτης) τονίζει πως δεν πρόκειται να συνεχίσει τη συνεργασία της με έναν «καθόλα λάθος τρόπο διαχείρισης μιας τόσο ευαίσθητης, κρίσιμης και επικίνδυνης κατάστασης, που θεωρούμε απάνθρωπη και προσβλητική για την ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια, για τους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εθνική μας υπόληψη», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Την ίδια στιγμή πάντως συνεχίζονται αμείωτες οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης. Ακόμα 60 άνθρωποι αποβιβάστηκαν χθες στη Γαύδο και άλλοι 32 στα νότια του νομού Ηρακλείου, στον Αη Γιάννη του Δήμου Γόρτυνας. Στο λιμάνι του Ηρακλείου η κράτηση των μεταναστών γίνεται στον χώρο του παλιού ψυγείου, όπου με το ζόρι χωρούν αξιοπρεπώς 70-90 άνθρωποι, ενώ ο αριθμός των κρατουμένων χθες το απόγευμα ήταν 180.

Η όλη κατάσταση αποτελεί παταγώδη διάψευση του αφηγήματος Πλεύρη και της κυβέρνησης για μείωση των ροών από τη στιγμή που υιοθετήθηκε η αντιδημοκρατική νομοθεσία του υπουργείου Μετανάστευσης κατά παράβαση όλων των διεθνών κανόνων. Τα στοιχεία μόνο αποκαλυπτικά είναι για την κατάσταση στην Κρήτη: Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι ροές από τη Βόρεια Αφρική προς Κρήτη το 2025 έχουν αυξηθεί 400%. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου πέρσι είχαν σημειωθεί 64 περιστατικά αφίξεων με 3.176 άτομα, ενώ για το ίδιο διάστημα φέτος στην Κρήτη έχουν φτάσει 12.857 άνθρωποι σε 218 περιστατικά αφίξεων.