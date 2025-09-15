Αθήνα, 28°C
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
patra_1020
EUROKINISSI

Η Εισαγγελία ζητά αποφυλάκιση των δύο νεαρών για τη φωτιά στο Γηροκομείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Σε φιάσκο οδηγείται η υπόθεση κατηγορίας κατά δύο νεαρών 25 και 21 ετών, που θεωρήθηκαν ύποπτοι για εμπρησμό σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Γηροκομείο στην Πάτρα. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση και η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν να τους θεωρήσουν ένοχους, με τους δύο νεαρούς να προφυλακίζονται. 

Σήμερα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών τάχθηκε υπέρ της αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής τους, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποφυλάκισή τους. 

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ήρθε στο φως και το δεύτερο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής που κατατέθηκε στην ανακρίτρια Πατρών, το οποίο κατέγραψε ότι η πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο αποκλείει τα περί εμπρησμού. Το εν λόγω πόρισμα καταγράφει πως η φωτιά προκλήθηκε από τη λεγόμενη κηλίδωση, δηλαδή από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρθηκαν από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς. Επισημαίνεται ότι και το πρώτο πόρισμα της ΔΑΕΕ κατέληγε στο συμπέρασμα πως η φωτιά στο Γηροκομείο ξέσπασε από κηλίδωση.

Νομικοί κύκλοι είχαν εκτιμήσει ότι η συμπληρωματική αυτοψία της ΔΑΕΕ θα κατέρριπτε τις κατηγορίες κατά των δύο νέων, οι οποίοι από την αρχή υπερασπίζονταν την αθωότητά τους, όπως και η οικογένειά τους αλλά και οι κάτοικοι της Πάτρας. Πλειάδα μαρτύρων είχε καταθέσει εξαρχής πως οι δύο νέοι κατηγορούνται άδικα καθώς οι νέοι όχι μόνο ήταν υπαίτιοι για την πυρκαγιά, αλλά βοηθούσαν στην κατάσβεση ως εθελοντές.

