Προφυλακιστέος ο «Κοντός» για την υπόθεση μαστροπείας

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 42χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων και βιασμό, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή κράτηση του 42χρονου, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επί σειρά ετών και έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.
Τα θύματα του κατηγορούμενου φέρονται να έχουν καταγγείλει σωρεία περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησής τους από τον ίδιο. Ενώπιον του ανακριτή, ο 42χρονος αμφισβήτησε τις καταγγελίες των θυμάτων υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται λόγω οικονομικών διαφωνιών που είχαν μαζί του.
