Έδειραν οδηγό τρόλεϊ επειδή κόρναρε σε αυτοκίνητο που είχε παρκάρει πάνω στην στάση

Ο οδηγός ήθελε να σταματήσει στη νόμιμη στάση για να αποβιβάσει επιβάτη με κινητικά προβλήματα • Επειδή κόρναρε για να αποσυρθεί το Ι.Χ., δύο άντρες του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς 50χρονος οδηγός τρόλεϊ έπεσε θύμα ξυλοδαρμού καθώς προσπαθούσε να κάνει στάση.

Σύμφωνα με τον οδηγό, η στάση ήταν απαραίτητη, καθώς μέσα στο όχημα βρισκόταν μία ηλικιωμένη που μπορούσε να κατέβει μόνο στη νόμιμη στάση. Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου υπήρχε σταθμευμένο όχημα, αναγκάζοντας τον οδηγό να σταματήσει ακριβώς από πίσω και να κορνάρει, ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Τότε, όπως κατήγγειλε, ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή βγήκε έξω και άρχισε να τον βρίζει έντονα. Έπειτα μπήκε μέσα στο τρόλεϊ και επιτέθηκε στο οδηγό με χυδαίες φράσεις. Στη συνέχεια, τον γρονθοκόπησε δύο φορές στο λαιμό και στο κεφάλι. Κατά την ίδια μαρτυρία, δεύτερο άτομο, που βρισκόταν στο όχημα, φέρεται να τον γρονθοκόπησε επίσης πριν και οι δύο δράστες εξαφανιστούν.

Ο οδηγός μετέβη στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέρνοντας τραύματα στο λαιμό και στο κεφάλι. Στην αστυνομία κατατέθηκε μήνυση και οι αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Όπως τόνισε ο ίδιος στην κάμερα του ΕΡΤnews, «ήθελα να σταματήσω στη στάση, γιατί υπήρχε ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα. Άρχισα να κορνάρω για να απομακρυνθεί το σταθμευμένο αυτοκίνητο και τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, με έβρισε και με χτύπησε. Στη συνέχεια, ένας δεύτερος άνδρας με χτύπησε επίσης και έφυγαν».

Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, ενώ οι αρχές επισημαίνουν τη σοβαρότητα της επίθεσης και την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας των οδηγών δημόσιας συγκοινωνίας.