Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Παύλος Ασλανίδης
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ηχηρή απάντηση Ασλανίδη στην εισαγγελική πρόταση: Ξεφτιλισμένη Δικαιοσύνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Την πρόταση-πρόκληση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών για την ογκωδέστατη δικογραφία των Τεμπών κατήγγειλε ο Παύλος Ασλανίδης • «Δολοφονήθηκαν 57 άνθρωποι και κλείνουν τη δικογραφία έτσι, για να πάνε όλοι για πλημμέλημα. Θα μας βρούνε μπροστά τους ό,τι και να κάνουν».

Σε ηχηρή παρέμβαση προχώρησε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα στα Τέμπη, καταγγέλλοντας την προσπάθεια του εισαγγελέα να κλείσει άρον άρον τη διαδικασία, με μια πρόταση 996 σελίδων που συνέταξε και παρέδωσε μέσα σε μία εβδομάδα για δικογραφία πάνω από 60.000 σελίδων.

«Πώς είναι δυνατόν 60.000 σελίδες σε μια εβδομάδα να τις έχει δει ο Τσόγκας και να έχει βγάλει εισαγγελική πρόταση; Δεν έχουν βάλει ως όφειλαν και μας το είχαν πει και ο ανακριτής, ο Σωτήρης Μπακαΐμης, ότι θα συμπεριλάβε τους γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών. Έμειναν εκτός κάδρου, όπως και το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τι να πρωτοπώ… είναι ξεφτιλισμένη η Δικαιοσύνη στη χώρα μας. Είναι ξεφτιλισμένοι όλοι τους. Δεν μιλάμε για ένα σκάνδαλο σαν τη Novartis, τις υποκλοπές ή σαν άλλα σκάνδαλα, αλλά μιλάμε για 57 ανθρώπους συν τον Γεράσιμο που είναι ακόμα σε κώμα και πόσους τραυματίες. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και είναι δυνατόν να λειτουργεί έτσι αυτό το ξεφτιλισμένο σύστημα Δικαιοσύνης που έχουμε στη χώρα μας. Δολοφονήθηκαν 57 άνθρωποι και κλείνουν τη δικογραφία έτσι, για να πάνε όλοι για πλημμέλημα. Θα μας βρούνε μπροστά τους ό,τι και να κάνουν», σχολίασε ο Παύλος Ασλανίδης μιλώντας στο documentonews.gr.

«Και για να φτάσει σε σημείο ένας πατέρας για να κάνει απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα καταλαβαίνετε πού έχει φτάσει η κατάσταση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον κ. Πάνο Ρούτσι που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας μετά την άρνηση του εφέτη ανακριτή Λάρισας σε αίτημα της οικογένειας για εκταφή του παιδιού τους.

Ενώ, παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του και προς την αντιπολίτευση θεωρώντας τη στάση της υποκριτική απέναντι στον αγώνα των οικογενειών για δικαίωση: «Επίσης ας παραιτηθεί επιτέλους όλη η αντιπολίτευση να πάρει τον μπ@@ο –όπως το λέω– από εκεί μέσα και να προκηρυχθούν εκλογές. Να φύγουν όλοι από εκεί μέσα. Φτάνει αυτό το θέατρο».

