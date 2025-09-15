«Ενοχο» το υπουργείο για τους απλήρωτους της «Ζεύξις»

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τις διαδικασίες εκταμίευσης των χρηματοδοτήσεων που καθυστερούν, δείχνουν ως υπεύθυνους για τη δίμηνη καθυστέρηση καταβολής των μισθών τους οι εργαζόμενοι της ΜΚΟ «Ζεύξις». Οι ίδιοι σε απαντητική επιστολή τους -επώνυμη αυτή τη φορά- αφού επιβεβαιώνουν το γεγονός των οφειλών της ΜΚΟ απέναντί τους, θεωρούν σκόπιμο να βγάλουν από το κάδρο των ευθυνών τη διοίκησή της ξεκαθαρίζοντας ότι «η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία χρηματοδότησης». Με λίγα λόγια, στην αδυναμία του υπουργείου να εκταμιεύσει τα χρήματα του προγράμματος που προορίζονται για τους εργαζόμενους με ασυνόδευτα ανήλικα στη ΚΕΔ ΒΙΑΛ της Χίου

Eπιπλέον στην επιστολή τους αναφέρουν ότι «η «Ζεύξις» μάς παρέχει σταθερή και άμεση ενημέρωση τόσο μέσω του τοπικού συντονιστή και του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού όσο και μέσω του υπεύθυνου έργου. Ο τελευταίος έχει πραγματοποιήσει συνάντηση με την πλειονότητα του προσωπικού ακούγοντας προσεκτικά τις ανησυχίες μας και καταβάλλοντας προσπάθειες για την ταχύτερη επίλυση του προβλήματος. [...] Δεν αισθανόμαστε σε καμία περίπτωση εγκαταλελειμμένοι από τον φορέα μας, αντιθέτως αναγνωρίζουμε τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει. Η εργασία μας με τον ευάλωτο πληθυσμό των ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελεί για εμάς αποστολή υψηλής ευθύνης. [...] Θεωρούμε απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι από 1/2/24 που ξεκίνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν υπήρξε ουδεμία καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων μας».

Από την πλευρά μας υπενθυμίζουμε ότι η διοίκηση της «Ζεύξις» κλήθηκε για απαντήσεις πριν από τη δημοσίευση της σχετικής καταγγελίας, ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε ποτέ, πιθανόν για να μη βρεθεί στη θέση να δυσαρεστήσει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στην ίδια δύσκολη θέση με τους εργαζόμενους της «Ζεύξις» βρίσκονται αρκετοί ακόμα εργαζόμενοι σε άλλες ΜΚΟ, γεγονός που δείχνει ότι το υπουργείο όντως φέρει την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για τη μη εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων.