Συνεχίζει τα ψέματα ο Ταχιάος

Προκλητικός, ανενημέρωτος, αλλά κυρίως... ψευδόμενος εμφανίστηκε για το θέμα του ραντάρ στον λόφο Παπούρα στο Καστέλλι της Κρήτης ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Μέσα σε λίγες μόνο φράσεις ο κ. Ταχιάος κατάφερε να προκαλέσει ξανά την αντίδραση των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης στο νησί, αφού ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η επιλογή του χώρου για το ραντάρ έγινε έπειτα από «πλήρεις μελέτες» και ότι είναι η μόνη λύση που εγγυάται την ασφάλεια των πτήσεων. Μάλιστα υπήρξε εντελώς απαξιωτικός και για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί χαρακτηρίζοντάς τες «παραφιλολογία» και «ακρότητες», ενώ υπήρξε και πολιτικά απρεπής αφού υποστήριξε πως αυτή η παραφιλολογία «ντύθηκε με σος ΚΚΕ από πάνω» (καθώς απαντούσε σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, από το Ηράκλειο) αναφέροντας ως «φωνασκούντες» όσους αντιδρούν.
Σε όλα αυτά ο κ. Ταχιάος πήρε εκτενέστατη απάντηση κατ’ αρχάς από τον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας αλλά και από αρχαιολόγους και τοπικούς φορείς, που με ανακοινώσεις και αναρτήσεις τους εδώ και μήνες τονίζουν πως δεν έγινε καμία ειλικρινής προσπάθεια για να προστατευτεί το μνημείο της Παπούρας. «“Φωνασκούντες” είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας, που αποφάσισαν ομόφωνα απέναντι στην καταστροφή του σπουδαίου μνημείου, οι 2.500 πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο Κηποθέατρο “Νίκος Καζαντζάκης” και ενέκριναν τη διακήρυξη για τη σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας, οι 270 και πλέον αρχαιολόγοι που υπογράφουν απ’ όλο τον κόσμο, οι δεκάδες χιλιάδες που υπέγραψαν ηλεκτρονικά και οι 170 και πλέον φορείς που εξέδωσαν ψηφίσματα», αναφέρει σε ανακοίνωση-απάντησή του ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου.
Για το κατά πόσο έχουν γίνει «πλήρεις μελέτες» για το ραντάρ, ο δήμαρχος παρουσίασε το έγγραφο που κατατέθηκε στο ΚΑΣ την 1η Αυγούστου και το οποίο είναι «προμελέτη». Μάλιστα ακόμα και στην εκδοθείσα απόφαση του ΚΑΣ αναφέρεται πως «εγκρίνεται η προμελέτη τοποθέτησης ραδιοβοηθημάτων, η οποία υπεβλήθη από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως η μόνη τεχνικά εφικτή λύση». «Αλήθεια, όμως, αφού υπήρχαν πλήρεις μελέτες, γιατί ο κ. Ταχιάος κατέθεσε μόνο την προμελέτη;» αναρωτιέται ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας. Ο ίδιος καταρρίπτει το αφήγημα της «μόνης τεχνικά εφικτής λύσης», αναφέροντας τη διερευνητική έκθεση της Cyrrus, που υποδεικνύει 201 δυνητικά σημεία από τα οποία έχουν εξεταστεί μόνο 4 θέσεις, μεταξύ των οποίων και ο λόφος της Παπούρας.
Ο Βασίλης Κεγκέρογλου, αν και πρώην βουλευτής και μάλιστα από εκείνους που έβαλαν την υπογραφή τους για να ψηφιστεί η σύμβαση για το αεροδρόμιο χωρίς να έχουν λυθεί βασικά ζητήματα ως προς την κατασκευή του έργου, θυμίζει στον κ. Ταχιάο πως είναι το ίδιο το υπουργείο Υποδομών υπεύθυνο για την πιθανή καθυστέρηση του έργου καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις σε εγκρίσεις, υποέργα και μελέτες, όπως το τούνελ που ήταν «στο συρτάρι» για 16 μήνες ή τα συστήματα αεροναυτιλίας κτλ.
Και... αρχαιολόγος
Ο κ. Ταχιάος πάντως εμφανίστηκε στη Βουλή και ως... αρχαιολόγος, αφού έκανε εκτίμηση των ευρημάτων και απεφάνθη: «Και μη νομίζετε ότι είναι τίποτα σπουδαίο το εύρημα». Εκατοντάδες αρχαιολόγοι από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, που έχουν ασχοληθεί με τον μινωικό πολιτισμό, λένε πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μοναδικό εύρημα και ήδη έχουν τοποθετηθεί, όπως και τα συλλογικά όργανα των μόνιμων και έκτακτων αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ.
Σκληρή ανακοίνωση εναντίον της Λίνας Μενδώνη και των μελών του ΚΑΣ που ψήφισαν την καταστροφή του μνημείου έχει εκδώσει η Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) κάνοντας λόγο για... ειλημμένη «απόφαση» του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Μάλιστα το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων είχε τονίσει με νόημα ότι στην Ελλάδα τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο 4858-2021 και το άρθρο 24 του Συντάγματος, που σήμερα παραβιάζονται βλάπτοντας αρχαιολογικά μνημεία και τεκμήρια και καταστρέφοντας την αυθεντικότητα του αρχαιολογικού τοπίου.
«Ακόμα περιμένουμε την απάντηση στο ερώτημα: Αν δεν υπήρχε ο λόφος Παπούρα, δεν θα γινόταν το νέο Αεροδρόμιο, ελλείψει θέσης για να τοποθετηθεί το ραντάρ;». Με τη φράση αυτή κλείνει την ανάρτησή του ο δήμαρχος, ενώ πλέον η υπόθεση έχει κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό πολιτών που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν το μνημείο του λόφου στην Παπούρα. Ηδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης προσφυγών και άλλων νομικών μέτρων ώστε, παρά τις προθέσεις της κυβέρνησης, να αποτραπεί η καταστροφή του μνημείου.
Το μνημείο
Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους και μελετητές της μινωικής εποχής, το μνημείο αποτελεί εξαιρετικά σπάνια κυκλική κατασκευή, διαμέτρου 48-50 μέτρων, μοναδική στον αιγαιακό χώρο. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια, με ενάλληλους, λιθόκτιστους δακτυλίους σε διαφορετικά επίπεδα και λαβυρινθώδες εσωτερικό. Η θέση του, στην κορυφή λόφου με οπτικό έλεγχο σε όλη την πεδιάδα Καστελλίου και τα γύρω όρη, υπογραμμίζει τη σημασία του.
Τα ευρήματα δείχνουν χρήση από το 3200 έως το 1800 π.Χ. και επανάχρηση στον 7ο αιώνα π.Χ. Πιθανή η τελετουργική και κοινωνικο-θρησκευτική λειτουργία, στοιχείο που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Μάλιστα κατά την ανακάλυψη του μνημείου η ίδια η Λίνα Μενδώνη είχε μιλήσει για ένα μοναδικό εύρημα που πρέπει πάση θυσία να προστατευθεί προαναγγέλλοντας την αναζήτηση άλλης κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ραντάρ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας