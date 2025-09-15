Συνεχίζει τα ψέματα ο Ταχιάος

Προκλητικός, ανενημέρωτος, αλλά κυρίως... ψευδόμενος εμφανίστηκε για το θέμα του ραντάρ στον λόφο Παπούρα στο Καστέλλι της Κρήτης ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Μέσα σε λίγες μόνο φράσεις ο κ. Ταχιάος κατάφερε να προκαλέσει ξανά την αντίδραση των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης στο νησί, αφού ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η επιλογή του χώρου για το ραντάρ έγινε έπειτα από «πλήρεις μελέτες» και ότι είναι η μόνη λύση που εγγυάται την ασφάλεια των πτήσεων. Μάλιστα υπήρξε εντελώς απαξιωτικός και για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί χαρακτηρίζοντάς τες «παραφιλολογία» και «ακρότητες», ενώ υπήρξε και πολιτικά απρεπής αφού υποστήριξε πως αυτή η παραφιλολογία «ντύθηκε με σος ΚΚΕ από πάνω» (καθώς απαντούσε σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, από το Ηράκλειο) αναφέροντας ως «φωνασκούντες» όσους αντιδρούν.

Νίκος Ταχιάος | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σε όλα αυτά ο κ. Ταχιάος πήρε εκτενέστατη απάντηση κατ’ αρχάς από τον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας αλλά και από αρχαιολόγους και τοπικούς φορείς, που με ανακοινώσεις και αναρτήσεις τους εδώ και μήνες τονίζουν πως δεν έγινε καμία ειλικρινής προσπάθεια για να προστατευτεί το μνημείο της Παπούρας. «“Φωνασκούντες” είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας, που αποφάσισαν ομόφωνα απέναντι στην καταστροφή του σπουδαίου μνημείου, οι 2.500 πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο Κηποθέατρο “Νίκος Καζαντζάκης” και ενέκριναν τη διακήρυξη για τη σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας, οι 270 και πλέον αρχαιολόγοι που υπογράφουν απ’ όλο τον κόσμο, οι δεκάδες χιλιάδες που υπέγραψαν ηλεκτρονικά και οι 170 και πλέον φορείς που εξέδωσαν ψηφίσματα», αναφέρει σε ανακοίνωση-απάντησή του ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου.

Για το κατά πόσο έχουν γίνει «πλήρεις μελέτες» για το ραντάρ, ο δήμαρχος παρουσίασε το έγγραφο που κατατέθηκε στο ΚΑΣ την 1η Αυγούστου και το οποίο είναι «προμελέτη». Μάλιστα ακόμα και στην εκδοθείσα απόφαση του ΚΑΣ αναφέρεται πως «εγκρίνεται η προμελέτη τοποθέτησης ραδιοβοηθημάτων, η οποία υπεβλήθη από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως η μόνη τεχνικά εφικτή λύση». «Αλήθεια, όμως, αφού υπήρχαν πλήρεις μελέτες, γιατί ο κ. Ταχιάος κατέθεσε μόνο την προμελέτη;» αναρωτιέται ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας. Ο ίδιος καταρρίπτει το αφήγημα της «μόνης τεχνικά εφικτής λύσης», αναφέροντας τη διερευνητική έκθεση της Cyrrus, που υποδεικνύει 201 δυνητικά σημεία από τα οποία έχουν εξεταστεί μόνο 4 θέσεις, μεταξύ των οποίων και ο λόφος της Παπούρας.

Ο Βασίλης Κεγκέρογλου, αν και πρώην βουλευτής και μάλιστα από εκείνους που έβαλαν την υπογραφή τους για να ψηφιστεί η σύμβαση για το αεροδρόμιο χωρίς να έχουν λυθεί βασικά ζητήματα ως προς την κατασκευή του έργου, θυμίζει στον κ. Ταχιάο πως είναι το ίδιο το υπουργείο Υποδομών υπεύθυνο για την πιθανή καθυστέρηση του έργου καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις σε εγκρίσεις, υποέργα και μελέτες, όπως το τούνελ που ήταν «στο συρτάρι» για 16 μήνες ή τα συστήματα αεροναυτιλίας κτλ.

Και... αρχαιολόγος

Ο κ. Ταχιάος πάντως εμφανίστηκε στη Βουλή και ως... αρχαιολόγος, αφού έκανε εκτίμηση των ευρημάτων και απεφάνθη: «Και μη νομίζετε ότι είναι τίποτα σπουδαίο το εύρημα». Εκατοντάδες αρχαιολόγοι από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, που έχουν ασχοληθεί με τον μινωικό πολιτισμό, λένε πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μοναδικό εύρημα και ήδη έχουν τοποθετηθεί, όπως και τα συλλογικά όργανα των μόνιμων και έκτακτων αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ.

Σκληρή ανακοίνωση εναντίον της Λίνας Μενδώνη και των μελών του ΚΑΣ που ψήφισαν την καταστροφή του μνημείου έχει εκδώσει η Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) κάνοντας λόγο για... ειλημμένη «απόφαση» του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Μάλιστα το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων είχε τονίσει με νόημα ότι στην Ελλάδα τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο 4858-2021 και το άρθρο 24 του Συντάγματος, που σήμερα παραβιάζονται βλάπτοντας αρχαιολογικά μνημεία και τεκμήρια και καταστρέφοντας την αυθεντικότητα του αρχαιολογικού τοπίου.

«Ακόμα περιμένουμε την απάντηση στο ερώτημα: Αν δεν υπήρχε ο λόφος Παπούρα, δεν θα γινόταν το νέο Αεροδρόμιο, ελλείψει θέσης για να τοποθετηθεί το ραντάρ;». Με τη φράση αυτή κλείνει την ανάρτησή του ο δήμαρχος, ενώ πλέον η υπόθεση έχει κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό πολιτών που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν το μνημείο του λόφου στην Παπούρα. Ηδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης προσφυγών και άλλων νομικών μέτρων ώστε, παρά τις προθέσεις της κυβέρνησης, να αποτραπεί η καταστροφή του μνημείου.