«Ο Σεπτέμβρης ανήκει στον Παύλο Φύσσα»

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται αυτή την εβδομάδα από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα από τη νεοναζιστική Χρυσή Αυγή στην οδό Τσαλδάρη στην Αμφιάλη λίγα μέτρα από το σπίτι του και όπως κάθε χρόνο ο Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος σε αυτόν. Με κοινωνικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, με πολιτιστικά δρώμενα, με τη μεγάλη καθιερωμένη συναυλία και την ετήσια αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Από χθες έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις μνήμης στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, όπου καλούν η οικογένεια του Παύλου, οι φίλοι του και ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας».

Οπως αναφέρουν, «δώδεκα χρόνια τώρα οι Σεπτέμβρηδες ανήκουνε στον Παύλο. Είναι μέρες τιμής και μνήμης. Μέρες που αποδίδουμε σεβασμό σε εκείνον που έθεσε το σώμα του μπροστά και δέχτηκε τις μαχαιριές που στόχευαν όλη την ελληνική κοινωνία. Μέρες που στο μνημείο του, στην οδό που φέρει πλέον το όνομά του, σπεύδουν να τον τιμήσουν όλοι οι εγχώριοι και μη αντιφασίστες αγωνιστές και αγωνίστριες. Μέρες που το όραμά του παίρνει σάρκα και οστά, μέρες που οι φωνές και τα τραγούδια ενώνονται για εκείνον και στέλνουνε ένα βροντερό μήνυμα ενάντια στον φασισμό. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και τιμάμε τον άνθρωπό μας έχοντας στο πλάι μας όλη την αγωνιζόμενη κοινωνία».

Και φέτος το κέντρο βάρους του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη βρίσκεται στα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Στην αυριανή κεντρική εκδήλωση (22.00, Σιλό Πολυχώρου Λιπασμάτων Δραπετσώνας) με τίτλο «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» θα μιλήσουν o Μοχάμεντ Ελ Σαγιέντ, πρόεδρος παλαιστινιακής παροικίας Ελλάδας, o Αντώνης Φάρας και ο Δημήτρης Μπιτουλας, μέλη του March to Gaza Greece, ο συγγραφέας και καθηγητής Νικόλας Κοσματόπουλος, η δημοσιογράφος του «Κόκκινο 105.5», Αλέκα Ζουμπή, ο δημοσιογράφος της «Εφ.Συν.» Γιώργος Τσιάρας, η Κωνσταντίνα Καρτσιώτη, συντονίστρια του Αντιιμπεριαλιστικού Μετώπου και της επιτροπής «Palestine we are coming», η ηθοποιός Αλκηστις Ζιρώ και η μουσικός Tiny Jackal, ενώ θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νατάσα Γιάμαλη.

Κοσμοπλημμύρα αναμένεται στην κεντρική συναυλία της Τετάρτης (18.00), στην οποία συμμετέχουν: Μάρθα Φριντζήλα, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, 1000mods, Ακροβάτες, Βέβηλος, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Απόστολος Ρίζος, Σπύρος Γραμμένος, Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles, Urban Pulse. Την Πέμπτη το ραντεβού έχει δοθεί στο μνημείο του Παύλου (Π. Φύσσα 60, Κερατσίνι, 17.30) για την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.