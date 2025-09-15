«Ο Σεπτέμβρης ανήκει στον Παύλο Φύσσα»

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται αυτή την εβδομάδα από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα από τη νεοναζιστική Χρυσή Αυγή στην οδό Τσαλδάρη στην Αμφιάλη λίγα μέτρα από το σπίτι του και όπως κάθε χρόνο ο Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος σε αυτόν. Με κοινωνικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, με πολιτιστικά δρώμενα, με τη μεγάλη καθιερωμένη συναυλία και την ετήσια αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Από χθες έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις μνήμης στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, όπου καλούν η οικογένεια του Παύλου, οι φίλοι του και ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας».
Οπως αναφέρουν, «δώδεκα χρόνια τώρα οι Σεπτέμβρηδες ανήκουνε στον Παύλο. Είναι μέρες τιμής και μνήμης. Μέρες που αποδίδουμε σεβασμό σε εκείνον που έθεσε το σώμα του μπροστά και δέχτηκε τις μαχαιριές που στόχευαν όλη την ελληνική κοινωνία. Μέρες που στο μνημείο του, στην οδό που φέρει πλέον το όνομά του, σπεύδουν να τον τιμήσουν όλοι οι εγχώριοι και μη αντιφασίστες αγωνιστές και αγωνίστριες. Μέρες που το όραμά του παίρνει σάρκα και οστά, μέρες που οι φωνές και τα τραγούδια ενώνονται για εκείνον και στέλνουνε ένα βροντερό μήνυμα ενάντια στον φασισμό. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και τιμάμε τον άνθρωπό μας έχοντας στο πλάι μας όλη την αγωνιζόμενη κοινωνία».
Και φέτος το κέντρο βάρους του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη βρίσκεται στα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Στην αυριανή κεντρική εκδήλωση (22.00, Σιλό Πολυχώρου Λιπασμάτων Δραπετσώνας) με τίτλο «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» θα μιλήσουν o Μοχάμεντ Ελ Σαγιέντ, πρόεδρος παλαιστινιακής παροικίας Ελλάδας, o Αντώνης Φάρας και ο Δημήτρης Μπιτουλας, μέλη του March to Gaza Greece, ο συγγραφέας και καθηγητής Νικόλας Κοσματόπουλος, η δημοσιογράφος του «Κόκκινο 105.5», Αλέκα Ζουμπή, ο δημοσιογράφος της «Εφ.Συν.» Γιώργος Τσιάρας, η Κωνσταντίνα Καρτσιώτη, συντονίστρια του Αντιιμπεριαλιστικού Μετώπου και της επιτροπής «Palestine we are coming», η ηθοποιός Αλκηστις Ζιρώ και η μουσικός Tiny Jackal, ενώ θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νατάσα Γιάμαλη.
Κοσμοπλημμύρα αναμένεται στην κεντρική συναυλία της Τετάρτης (18.00), στην οποία συμμετέχουν: Μάρθα Φριντζήλα, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, 1000mods, Ακροβάτες, Βέβηλος, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Απόστολος Ρίζος, Σπύρος Γραμμένος, Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles, Urban Pulse. Την Πέμπτη το ραντεβού έχει δοθεί στο μνημείο του Παύλου (Π. Φύσσα 60, Κερατσίνι, 17.30) για την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.
«Σκανδαλώδης απόφαση η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου»
«Η επίκληση της ανθρωπιάς έναντι κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας θα μπορούσε να είναι πειστική, αν εφαρμοζόταν για όλους» υπογραμμίζουν, σε ανακοίνωσή τους, οι πέντε δικηγόροι της οικογένειας Φύσσα ● «Το μήνυμα σαφές: ευνοϊκή αντιμετώπιση των εγκλημάτων της ακροδεξιάς και του ναζισμού, που διευκολύνει τη συνέχιση των εγκληματικών πράξεων» συμπληρώνουν
Ανακοίνωση εξέδωσαν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα, Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Μαρίνα Δαλιάνη και Αργύρης Συρίγος, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας να κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου, επικαλούμενο προβλήματα υγείας.
Οι συνήγοροι της οικογένειας κάνουν λόγο για «σκανδαλώδη απόφαση» που έρχεται σε κρίσιμη χρονική στιγμή «λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και ενώ εκκρεμούν εισαγγελικές εφέσεις για το ύψος των ποινών τόσο του αρχηγού όσο και των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης». «Το μήνυμα που αποστέλλεται είναι σαφές: ευνοϊκή αντιμετώπιση των εγκλημάτων της ακροδεξιάς και του ναζισμού, που διευκολύνει τη συνέχιση των εγκληματικών πράξεων. Ταυτόχρονα, προσβάλλεται βάναυσα η συλλογική μνήμη της δημοκρατικής κοινωνίας», υπογραμμίζουν.
Βάναυση προσβολή
Οι ίδιοι προσθέτουν ότι «η θλιβερή επέτειος των 12 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής σημαδεύεται σήμερα από μια σκανδαλώδη απόφαση: την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου».
Οπως σημειώνουν, «η επίκληση της ανθρωπιάς της δικαστικής εξουσίας έναντι κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας θα μπορούσε να είναι πειστική – αν εφαρμοζόταν για κάθε κρατούμενο. Οχι μόνο για εκείνους στους οποίους ο κρατικός μηχανισμός επί μακρόν επιφύλασσε ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση, με τραγικές συνέπειες για τα θύματα της ναζιστικής μισαλλοδοξίας και την ίδια τη δημοκρατία.
»Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε με κίνητρο τη ναζιστική ιδεολογία δεν έχει εξαλειφθεί – έχει συνέχεια. Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της ύπαρξης και δράσης της οργάνωσης υπό διάφορες μορφές και ονόματα, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία. Αναμένουμε από τα ανώτατα δικαστικά όργανα της χώρας να πράξουν τα δέοντα και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, διασφαλίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί πλήρως».
