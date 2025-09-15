Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 24.5°
3 BF
58%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.0° 22.6°
1 BF
74%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
24°C
24.0° 24.0°
2 BF
63%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
72%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
24.8° 24.8°
1 BF
68%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
2 BF
62%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
0 BF
57%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.1° 25.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.7°
1 BF
62%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
6 BF
60%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.7° 23.7°
1 BF
73%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
24°C
24.5° 24.5°
2 BF
62%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
25.5° 24.0°
1 BF
61%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 25.8°
4 BF
76%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.0° 25.0°
3 BF
51%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
1 BF
68%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
90%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 21.3°
1 BF
69%
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Καιρός - αέρας
Πέφτει λίγο η θερμοκρασία, «ανάσα» δροσιάς

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Όμβροι από το μεσημέρι σε ορεινά τμήματα της βόρειας χώρας και της Πελοποννήσου. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους, κυρίως στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 29-31, στη Θεσσαλία από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 31-33, στα Επτάνησα από 18 έως 29-31, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 27-29 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς.

