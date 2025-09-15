Πέφτει λίγο η θερμοκρασία, «ανάσα» δροσιάς

Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους, κυρίως στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 29-31, στη Θεσσαλία από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 31-33, στα Επτάνησα από 18 έως 29-31, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 27-29 βαθμούς.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-5 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31-32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας