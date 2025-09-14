Αιματηρή συμπλοκή έξω από κλαμπ στη Θεσσαλονίκη, ένας τραυματίας

Μια 36χρονη φαίνεται να μαχαίρωσε στην πλάτη οδηγό νταλίκας • Οι πρώτες πληροφορίες.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης έξω από νυχτερινό μαγαζί.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr μια 36χρονη μαχαίρωσε, έπειτα από διαπληκτισμό, έναν 34χρονο οδηγό νταλίκας.

Και οι δυο τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο 34χρονος φέρει τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ η 36χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 36χρονη μαχαίρωσε πισώπλατα τον 34χρονο Τούρκο έξω από νυχτερινό μαγαζί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να τον τραυμάτισε μέσα στο φορτηγό του.

Η 36χρονη υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν και υπό την επιρροή ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Και τα δύο άτομα παραμένουν φρουρούμενα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και θα δώσουν κατάθεση στην αστυνομία όταν συνέλθουν.