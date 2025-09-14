Καιρός για βόλτα με λίγα σύννεφα

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Όμβροι από το μεσημέρι σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 29-31, στη Θεσσαλία από 16 έως 31-33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 17 έως 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 32-34, στα Επτάνησα από 17 έως 28-30, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 27-29 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 31-32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες; διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τις θερμές ώρες της ημέρας νοτιοανατολικοί με εντάσεις; 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς.