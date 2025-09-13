Καμίνια: Χτύπησε 16χρονη με το αμάξι και την εγκατέλειψε

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σκληρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια του Πειραιά, όταν διερχόμενος οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου ένα 16χρονο κορίτσι.

Ο οδηγός στην αρχή ακινητοποίησε το αυτοκίνητο για να μην την τραυματίσει περαιτέρω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όμως, πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της.

