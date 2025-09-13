Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
26°C
26.8° 24.7°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 23.0°
1 BF
79%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 23.0°
2 BF
66%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
0 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
56%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
22.6° 22.6°
0 BF
70%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
77%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 22.7°
1 BF
67%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
25°C
25.2° 24.8°
5 BF
73%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.8°
3 BF
66%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
5 BF
53%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 27.1°
4 BF
66%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
22°C
24.8° 21.9°
0 BF
94%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
68%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.0°
3 BF
56%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.8°
4 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
22.2° 20.8°
0 BF
56%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 20.3°
2 BF
74%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
2 BF
93%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 21.3°
0 BF
73%
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Περιπολικό νύχτα
Φωτογραφία αρχείου | Eurokinissi

Καμίνια: Χτύπησε 16χρονη με το αμάξι και την εγκατέλειψε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σκληρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια του Πειραιά, όταν διερχόμενος οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου ένα 16χρονο κορίτσι.

Ο οδηγός στην αρχή ακινητοποίησε το αυτοκίνητο για να μην την τραυματίσει περαιτέρω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όμως, πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

