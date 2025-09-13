Αθήνα, 26°C
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI/ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

Συμπλοκή Παλαιστίνιων με Ισραηλινούς στο Σύνταγμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Στο Αστυνομικό Τμήμα κατέληξαν οι πέντε εμπλεκόμενοι. ● Τι δημοσίευσαν οι αρχές σχετικό με το περιστατικό.

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Συντάγματος. Ειδικότερα η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως ένας 30χρονος και μια 29χρονη από το Ισραήλ συνεπλάκησαν με τρείς Παλαιστίνιους και πως ο 29χρονος τραυματίστηκε από τη συμπλοκή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ πέντε αλλοδαπών προσώπων.

Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο πολίτες Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29 χρονος άνδρας) και τρεις άνδρες πολίτες Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των πολιτών Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

