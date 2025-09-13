Συμπλοκή Παλαιστίνιων με Ισραηλινούς στο Σύνταγμα

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Συντάγματος. Ειδικότερα η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως ένας 30χρονος και μια 29χρονη από το Ισραήλ συνεπλάκησαν με τρείς Παλαιστίνιους και πως ο 29χρονος τραυματίστηκε από τη συμπλοκή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
«Απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ πέντε αλλοδαπών προσώπων.
Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο πολίτες Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29 χρονος άνδρας) και τρεις άνδρες πολίτες Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).
Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των πολιτών Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.
Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας