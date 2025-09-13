Σώοι εντοπίστηκαν και οι πέντε αγνοούμενοι του Θερμαϊκού

Σώοι εντοπίστηκαν και οι πέντε αγνοούμενοι επιβαίνοντες στο σκάφος που νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στο Θερμαϊκό Κόλπο, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης. Επιβάτης του σκάφους είχε επικοινωνήσει με τις αρχές αναφέροντας το συμβάν και ζητώντας βοήθεια. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, επρόκειτο για ταχύπλοο και όχι αλιευτικό σκάφος όπως είχε αρχικά αναφερθεί από τις αρχές, και οι επιβάτες του, 3 άντρες και 2 γυναίκες, βγήκαν μόνοι τους στην ξηρά.
Στις έρευνες συμμετείχαν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Σιέρα Λεόνε και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ ταυτόχρονα συνέδραμε και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιώντας αναζήτηση του ταχύπλοου κατά μήκος της ακτής.
