Πέντε αγνοούμενοι στο Θερμαϊκό Κόλπο από πρόσκρουση αλιευτικου σε βράχια

Οι καιρικές συνθήκες στο σημείο είναι καλές με ανέμους νότιους-νοτιοδυτικούς έντασης 2 μποφόρ.

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού ξεκίνησε για τον εντοπισμό και τη διάσωση πέντε ατόμων που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Το αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή.

Στις έρευνες συμμετείχαν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Σιέρα Λεόνε και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Παράλληλα, στις έρευνες συμμετείχε και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος.

