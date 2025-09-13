Φωτιά σε δάσος στην Αρχαία Ολυμπία - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου κοντά στην Αρχαία Ολυμπία της Ηλείας και συγκεκριμένα στις πλαγιές του βουνού Ερύμανθου, κοντά στην κορυφογραμμή πάνω από το χωριό Σπαρτουλιά προς την Αγία Κυριακή, σε περιοχή που χαρακτηρίζεται από πυκνή δασική βλάστηση και είναι ιδιαίτερα δύσβατη.
Από την τοπική ΠΥ σημείο επιχειρούν 48 στελέχη με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση της efsyn.gr από το Πυροσβεστικό Σώμα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.
