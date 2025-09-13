Νεκρός 23χρονος που το αμάξι του έπεσε στα βράχια της Κεφαλονιάς

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, από τον θάνατο του 23χρονου Νίκου Ρώσση σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα Παρασκευής προς Σάββατο.
Ο 23χρονος, ερχόταν από τη δουλειά του στη Σκάλα Κεφαλονιάς όταν, υπό συνθήκες οι οποίες ακόμη ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε στο γκρεμό, με τις εικόνες από το τροχαίο να σοκάρουν. Το δυστύχημα δεν έγινε άμεσα αντιληπτό, με τους οικείους του 23χρονου να τον αναζητούν για ώρες. Δυστυχώς, το όχημα του νεαρού, εντοπίστηκε από ψαρά ο οποίος ενημερωσε και τις αρχές. Το Πυροσβεστικό Σώμα βρέθηκε στο σημείο και ανέσυρε τη σορό του νεαρού άνδρα. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση και θα πραγματοποιηθεί νεκροψία / νεκροτομή.
Όπως μεταδίδει το kefaloniafocus.com, 23χρονος σε εργαζόταν κατάστημα εστίασης στη Σκάλα και είχε μεγάλη αγάπη από μικρός για το ποδόσφαιρο, με το οποίο ασχολιόταν και επαγγελματικά. Οι γνωστοί του περιγράφουν ότι ήταν πάντα χαμογελαστός κι ότι την περασμένη χρονιά, αγωνιζόταν σε ομάδα της Αργυρούπολης στην Αθήνα και από φέτος θα επέστρεφε στην ομάδα των Πρόννων Κεφαλονιάς, στο νησί που στις ακαδημίες του, ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας