Νεκρός 23χρονος που το αμάξι του έπεσε στα βράχια της Κεφαλονιάς

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, από τον θάνατο του 23χρονου Νίκου Ρώσση σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα Παρασκευής προς Σάββατο.

Ο 23χρονος, ερχόταν από τη δουλειά του στη Σκάλα Κεφαλονιάς όταν, υπό συνθήκες οι οποίες ακόμη ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε στο γκρεμό, με τις εικόνες από το τροχαίο να σοκάρουν. Το δυστύχημα δεν έγινε άμεσα αντιληπτό, με τους οικείους του 23χρονου να τον αναζητούν για ώρες. Δυστυχώς, το όχημα του νεαρού, εντοπίστηκε από ψαρά ο οποίος ενημερωσε και τις αρχές. Το Πυροσβεστικό Σώμα βρέθηκε στο σημείο και ανέσυρε τη σορό του νεαρού άνδρα. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση και θα πραγματοποιηθεί νεκροψία / νεκροτομή.

Όπως μεταδίδει το kefaloniafocus.com, 23χρονος σε εργαζόταν κατάστημα εστίασης στη Σκάλα και είχε μεγάλη αγάπη από μικρός για το ποδόσφαιρο, με το οποίο ασχολιόταν και επαγγελματικά. Οι γνωστοί του περιγράφουν ότι ήταν πάντα χαμογελαστός κι ότι την περασμένη χρονιά, αγωνιζόταν σε ομάδα της Αργυρούπολης στην Αθήνα και από φέτος θα επέστρεφε στην ομάδα των Πρόννων Κεφαλονιάς, στο νησί που στις ακαδημίες του, ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.