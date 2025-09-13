Αθήνα, 29°C
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
περιπολικό διάρρηξη
Πατροκτονία στην Αμφιλοχία | Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο, ενώ τον βιντεοσκοπούσαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Δικογραφία για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παράβαση των Νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων.

Δύο νεαροί, ηλικίας 14 και 15 ετών, κατηγορούνται πως εξύβρισαν, χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά έναν 15χρονο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις με το κινητό αναρτώντας τα βίντεο στο διαδίκτυο.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παράβαση των Νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στις αστυνομικές αρχές από τον 15χρονο και τον πατέρα του, σε βάρος των δύο νεαρών, σύμφωνα με την οποία από τέλη Αυγούστου οι προαναφερόμενοι εξύβριζαν επανειλημμένα τον ανήλικο, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, σύμφωνα με την καταγγελία, στις 6 Σεπτεμβρίου εντόπισαν τον 15χρονο στην περιοχή του Μονόλοφου, όπου τον εξύβρισαν και τον απείλησαν με μαχαίρια τύπου σουγιά, ενώ ο ένας εξ’ αυτών, τον χτύπησε στο πρόσωπο και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του, το οποίο στη συνέχεια ανήρτησε στο διαδίκτυο.

Μια μέρα αργότερα, στις 7 του μήνα, οι δράστες εντόπισαν τον παθόντα στην περιοχή της Νεοχωρούδας, όπου με χρήση βίας ο ένας εκ των δύο, τον ανάγκασε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη και παράλληλα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.

