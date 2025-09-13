Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και ορισμένα λεωφορεία

Το μέτρο θα ισχύει για κάθε Σάββατο. Αναλυτικά τα δρομολόγια.

Απόψε είναι η πρώτη ημέρα της 24ωρης λειτουργίας για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, καθώς κάθε Σάββατο μετρό, τραμ και ορισμένα λεωφορεία θα λειτουργούν και όλη τη νύχτα.

Ο αρμόδιος υπουργός έχει υποστηρίξει πως το νέο μέτρο εφαρμόζεται με στόχο να μην οδηγούν τη νύχτα και μετά από κατανάλωση αλκοόλ οι κάτοικοι της πόλης, ενώ στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών σημειώνει «η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας».

Σημειώνεται ότι εκτός από μετρό και τραμ, στο μέτρο προστίθενται και επιπλέον 11 λεωφορειακές γραμμές.

Αναλυτικά τα δρομολόγια μετρό και τραμ

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας: