Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
30.2° 28.2°
5 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 26.6°
0 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
30.0° 28.8°
4 BF
47%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
55%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
1 BF
33%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
30.7° 30.7°
2 BF
32%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
31.4° 28.8°
3 BF
42%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 26.5°
3 BF
61%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
5 BF
65%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
3 BF
78%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
0 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
51%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 26.2°
2 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.8°
3 BF
64%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
44%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 25.5°
3 BF
70%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 26.4°
3 BF
69%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
1 BF
60%
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Πολύ καλό το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Όμβροι σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Πτώση της θερμοκρασίας. Τοπικά ισχυροί βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο. Ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας λίγους όμβρους. Οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν ελαφρώς αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 29-31, στη Θεσσαλία από 16 έως 31-33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 17 έως 30-32, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 34-36 και τοπικά 37, στα Επτάνησα από 18 έως 30-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 29-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Νότιο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή του Καβοντόρο θα ενισχυθούν σε ισχυρούς 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες; διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τις θερμές ώρες της ημέρας νοτιοανατολικοί με εντάσεις; 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς.

Πηγή: meteo.gr

TAGS
