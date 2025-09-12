Τροχαίο ατύχημα στην Εύβοια με δύο τραυματίες - Πήρε φωτιά το όχημα

Τροχαίο ατύχημα στη βόρεια Εύβοια, το βράδυ της Παρασκευής, όταν αυτοκίνητο κάτω υπό άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι, τυλιγμένο στις φλόγες.

Οι δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα τραυματίστηκαν και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά.