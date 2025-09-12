Νέα απόπειρα έξωσης στο Περιστέρι - Ανεστάλη πλειστηριασμός στη Ζάκυνθο

Ακόμα μια απόπειρα έξωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά στο Περιστέρι επί της οδού Καρόλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρίσκεται δικαστικός επιμελητής συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ έξω από το σπίτι έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι που τους ζητούν να δώσουν χρόνο στην οικογένεια και να αποχωρήσουν.
Σημειώνεται πως το σπίτι άνηκε σε ηλικιωμένη, που μένει μαζί με την κόρη της και το ανήλικο τέκνο της, πριν εκπλειστηριαστεί από την εταιρεία DoValue στην Reoco Frontier.
Η νέα απόπειρα έξωσης σημειώθηκε λίγο αφότου ανεστάλη ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας οικογένειας με ανάπηρο παιδί, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για σήμερα στην Ζάκυνθο, μετά από αντιδράσεις τοπικών φορέων.
