Νέο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ, νεκρή 19χρονη

Ακόμα ένα τροχαίο συνέβη στον ΒΟΑΚ, λίγες μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο και μάλιστα σε σημείο όπου ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που εξήγγειλε πριν από ενάμιση μήνα η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών.
Αυτή τη φορά, μια 19χρονη κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο λίγο πριν τα μεσάνυχτα, επί του ΒΟΑΚ, στο Κουτουλουφάρι Δήμου Χερσονήσου όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.
Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού κινούνταν κανονικά στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο. Η 19χρονη τη στιγμή εκείνη προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, και μέσα στο σκοτάδι ο νεαρός οδηγός δεν την αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από την τραγωδία, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινούνταν πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει.
Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να επαναφέρουν στη ζωή την άτυχη κοπέλα η οποία ήδη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας