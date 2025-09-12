Αθήνα, 28°C
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Νέο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ, νεκρή 19χρονη

Η νεαρή κοπέλα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Ακόμα ένα τροχαίο συνέβη στον ΒΟΑΚ, λίγες μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο και μάλιστα σε σημείο όπου ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που εξήγγειλε πριν από ενάμιση μήνα η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών.

Αυτή τη φορά, μια 19χρονη κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο λίγο πριν τα μεσάνυχτα, επί του ΒΟΑΚ, στο Κουτουλουφάρι Δήμου Χερσονήσου όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού κινούνταν κανονικά στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο. Η 19χρονη τη στιγμή εκείνη προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, και μέσα στο σκοτάδι ο νεαρός οδηγός δεν την αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από την τραγωδία, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινούνταν πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να επαναφέρουν στη ζωή την άτυχη κοπέλα η οποία ήδη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.

