Πέφτει λίγο η θερμοκρασία, έρχονται βροχές

Πιο αναλυτικά, σήμερα Παρασκευή αναμένονται λίγες βροχές σε περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας χώρας. Τις μεσημεριανές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν γεωγραφικά και θα εντοπίζονται σε τμήματα της Θράκης, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί την αύξηση των συγκεντρώσεων Αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα Επτάνησα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 27-29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 31-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 34-36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 17 έως 30-32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34-36 και τοπικά 37, στα Επτάνησα από 18 έως 32-33, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 31-33 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 36 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Βόρειο Αιγαίο, βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με σημαντική πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες στην αρχή του εικοσιτετράωρου και τοπικές νεφώσεις για την υπόλοιπη ημέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.
