Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα Αχαΐας, ο βοηθός του και άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας που επιχειρούσε να πουλήσει, βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα. Οι κατηγορούμενοι μετήχθησαν στα δικαστήρια της Κορίνθου την Πέμπτη στις 11.00 και απολογήθηκαν επί ώρες. Κατά την άφιξή του ο ηγούμενος επιτέθηκε λεκτικά εναντίον δημοσιογράφων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τις κακουργηματικές κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, διεύθυνσής της και ένταξης σε αυτήν, υπεξαίρεσης μνημείου και παράλειψης δήλωσης αυτού και παράνομης κατοχής και εμπορίας μνημείου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα συλλεγείσες πληροφορίες το αντίτιμο που φέρεται να ζητούσε ο ιερωμένος για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια -του 1737 και του 1761- ήταν 200.000 ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μια από τις εικόνες που φέρεται να ήθελε να πουλήσει ο ιερωμένος ήταν κλοπιμαία.

Η σύλληψη του Ηγούμενου και του βοηθού του έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για αγορά των εικόνων. Μετά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ, έλεγχο για τα ευρήματα και για την αξία τους διεξάγει και το υπουργείο Πολιτισμού.