Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα Αχαΐας, ο βοηθός του και άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας που επιχειρούσε να πουλήσει, βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα. Οι κατηγορούμενοι μετήχθησαν στα δικαστήρια της Κορίνθου την Πέμπτη στις 11.00 και απολογήθηκαν επί ώρες. Κατά την άφιξή του ο ηγούμενος επιτέθηκε λεκτικά εναντίον δημοσιογράφων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια.
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τις κακουργηματικές κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, διεύθυνσής της και ένταξης σε αυτήν, υπεξαίρεσης μνημείου και παράλειψης δήλωσης αυτού και παράνομης κατοχής και εμπορίας μνημείου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα συλλεγείσες πληροφορίες το αντίτιμο που φέρεται να ζητούσε ο ιερωμένος για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια -του 1737 και του 1761- ήταν 200.000 ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μια από τις εικόνες που φέρεται να ήθελε να πουλήσει ο ιερωμένος ήταν κλοπιμαία.
Η σύλληψη του Ηγούμενου και του βοηθού του έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για αγορά των εικόνων. Μετά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ, έλεγχο για τα ευρήματα και για την αξία τους διεξάγει και το υπουργείο Πολιτισμού.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας