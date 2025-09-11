Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
28°C
29.7° 27.2°
2 BF
60%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.6° 24.4°
1 BF
69%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
26°C
28.0° 26.0°
3 BF
70%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
73%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
0 BF
61%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
1 BF
63%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
46%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
54%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 24.7°
0 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
50%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
1 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
44%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
28°C
29.5° 28.3°
2 BF
58%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.8°
4 BF
75%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
28%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
25°C
25.5° 23.3°
0 BF
82%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
25°C
25.3° 24.7°
1 BF
74%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.6° 19.6°
0 BF
80%
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Θαλάσσια ρύπανση περίπου 1.000 τ.μ. στη Σαλαμίνα

Ελήφθη θαλάσσιο δείγμα προκειμένου να αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία

Θαλάσσια ρύπανση, έκτασης περίπου 1.000 τ.μ. σημειώθηκε κοντά σε ναυπηγοεπισκευαστική εγκατάσταση στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Σαλαμίνας για το περιστατικό και αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο πήγαν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, καθώς και αντιρρυπαντικά ιδιωτικά σκάφη. Με μέριμνα της ναυπηγοεπισκευαστικής εγκατάστασης και του ΟΛΠ, πραγματοποιήθηκαν εργασίες απορρύπανσης με τη χρήση απορροφητικών υλικών, ενώ ελήφθη θαλάσσιο δείγμα προκειμένου να αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από πλωτή λάντζα του ναυπηγείου με επιβαίνοντες στελέχη της Λιμενικής Αρχής, καθώς και έλεγχος των παρακείμενων ακτών από περιπολικό όχημα του Λιμενικού με αρνητικά αποτελέσματα. Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

