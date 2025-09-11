Θαλάσσια ρύπανση περίπου 1.000 τ.μ. στη Σαλαμίνα

Θαλάσσια ρύπανση, έκτασης περίπου 1.000 τ.μ. σημειώθηκε κοντά σε ναυπηγοεπισκευαστική εγκατάσταση στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Σαλαμίνας για το περιστατικό και αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
Στο σημείο πήγαν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, καθώς και αντιρρυπαντικά ιδιωτικά σκάφη. Με μέριμνα της ναυπηγοεπισκευαστικής εγκατάστασης και του ΟΛΠ, πραγματοποιήθηκαν εργασίες απορρύπανσης με τη χρήση απορροφητικών υλικών, ενώ ελήφθη θαλάσσιο δείγμα προκειμένου να αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από πλωτή λάντζα του ναυπηγείου με επιβαίνοντες στελέχη της Λιμενικής Αρχής, καθώς και έλεγχος των παρακείμενων ακτών από περιπολικό όχημα του Λιμενικού με αρνητικά αποτελέσματα. Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
