Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία αρχείου | © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

Τροχαίο στα Μάλια Κρήτης - Νεκρή μια 23χρονη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τροχαίο δυστύχημα νωρίς το πρωί στα Μάλια της Κρήτης με μια 23χρονη αναβάτιδα να πέφτει νεκρή.

Λίγο μετά τις 5 το πρωί της Πέμπτης σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στα Μάλια της Κρήτης, στο οποίο έχασε τη ζωή της μία νεαρή κοπέλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού σάιτ zarpanews.gr, δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα η αναβάτης του ενός, μία 23χρονη κοπέλα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

 

