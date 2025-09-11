Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Πάτρα - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πυρκαγιά σε εξέλιξη βρίσκεται στη Πάτρα, στη περιοχή Λακκά.

Πυρκαγιά σε εξέλιξη βρίσκεται στη Πάτρα, στη περιοχή Λακκά.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή Άλσος, της Αχαΐας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που μαίνεται σε δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Άλσος Αχαΐας και επιχειρούν 120 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυροσβεση έχουν διατεθεί 6 Α/Φ και 5 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής έκταση που έχει λάβει η φωτιά, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την άμεση ανάσχεσή της. Μάλιστα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Λάκκα να απομακρυνθούν προς Κρήνη και Γρηγόρη.