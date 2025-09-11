Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Πάτρα

Πυρκαγιά σε εξέλιξη βρίσκεται στη Πάτρα, στη περιοχή Λακκά.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποτελούμενες από 52 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής έκταση που έχει λάβει η φωτιά, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την άμεση ανάσχεσή της. Μάλιστα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Λάκκα να απομακρυνθούν προς Κρήνη και Γρηγόρη.