Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Πάτρα

Πυρκαγιά σε εξέλιξη βρίσκεται στη Πάτρα, στη περιοχή Λακκά.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποτελούμενες από 52 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής έκταση που έχει λάβει η φωτιά, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την άμεση ανάσχεσή της. Μάλιστα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Λάκκα να απομακρυνθούν προς Κρήνη και Γρηγόρη.
