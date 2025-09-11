Συγκέντρωση ενάντια σε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας στη Ζάκυνθο

Το Εργατικό Κέντρο καλεί σε διαμαρτυρία έξω από συμβολαιογραφικό γραφείο, για να αποτραπεί ο πλειστηριασμός και να μην ξεσπιτωθεί η οικογένεια με δύο ανήλικα και μέλος με αναπηρία

Στο δρόμο κινδυνεύει να βρεθεί οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά και μέλος με 87% αναπηρία στην Ζάκυνθο, καθώς η πρώτη κατοικία τους βγαίνει αύριο σε πλειστηριασμό την ακύρωση του οποίου ζητούν τοπικοί φορείς και κάτοικοι.

Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο του νησιού, η εταιρεία διαχείρισης «κόκκινων» δανείων servicer Cepal αρνείται τις προτάσεις της ωφειλέτριας για διακανονισμό του χρέους στη βάση των οικονομικών δυνατότητες της. Γι΄ αυτό το λόγο καλεί να παραιτηθούν από τη διαδικασία τους ενδιαφερόμενους, που έχουν καταθέσει εγγυοδοσίες για τον πλειστηριασμό του ακινήτου.

Παράλληλα, το Κέντρο καλεί πολίτες και σωματεία αύριο το πρωί (09:30 έξω) σε συγκέντρωση έξω από το συμβολαιογραφείο της περιοχής, όπου αναμένεται να διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, προκειμένου αυτός να αποτραπεί και να μην ξεσπιτωθεί η οικογένειας.

«Απάντηση στην ασυδοσία τραπεζών, funds και των κυβερνήσεων τους, θα δώσει η αλληλεγγύη και ο οργανωμένος συλλογικός μας αγώνας, με τα σωματεία μας, τους μαζικούς φορείς του κινήματος σε κάθε γειτονιά. Το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, τα σωματεία μέλη του, οι εργαζόμενοι του νησιού δεν θα επιτρέψουμε να πετάξουν στο δρόμο την οικογένεια. Κανένας δεν είναι μόνος του απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, των κορακιών, των κατασκευαστών που αρπάζουν το βιός των ανθρώπων για τις μπίζνες τους. Θα είμαστε εδώ, κάθε μέρα, δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη και παλεύει αυτή την άθλια πολιτική» καταλήγει το κάλεσμα.