«Θυμήθηκαν τις Πολεοδομίες όταν οι δήμοι ανέτρεψαν τα σχέδια τσιμεντοποίησης»

«Τέτοια εξέλιξη τόσο αυταρχικού κράτους ειλικρινά δεν έχω ξαναδεί!» Τα λόγια αυτά ειπώθηκαν στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων από την αντιδήμαρχο Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου. Η διατύπωση έγινε στο πλαίσιο συζήτησης ψηφίσματος που εκφράζει την κάθετη αντίθεση του Σώματος στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για αφαίρεση της αρμοδιότητας των Πολεοδομιών από τους δήμους. Κάλλιστα, όμως, η εν λόγω φράση θα μπορούσε να έχει ειπωθεί και για ένα θέμα που αφορά ευρύτερα την Αυτοδιοίκηση: την «αφαίμαξή» της από προσωπικό. Λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα, στην Καισαριανή, ο δήμαρχος της πόλης και 20 δημοτικοί σύμβουλοι είναι αντιμέτωποι με πειθαρχική παραπομπή επειδή σεβάστηκαν μια δικαστική απόφαση για τη μονιμοποίηση 5 εργαζομένων τους. Το επόμενο ψήφισμα που ενέκρινε το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων ζητά την ανάκληση αυτών των κλήσεων σε απολογία των 21 αιρετών.

Αναφορικά με τις Πολεοδομίες, το ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Την κατηγορεί ότι είναι η ίδια που έχει εγκαταλείψει τις Πολεοδομίες χωρίς προσωπικό και πόρους και τις «θυμήθηκε» αφότου οι δήμοι ανέτρεψαν «τα κυβερνητικά σχέδια για τσιμεντοποίηση των πόλεων μέσω του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού». Οσον αφορά τα φαινόμενα διαφθοράς που επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «ο Δήμος Αθηναίων είναι εκείνος που πολέμησε και πολεμάει τη διαφθορά, σπάζοντας όλα τα αποστήματα του παρελθόντος», αναφέρει το ψήφισμα.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ως έχουσα υπηρετήσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και ως έχουσα υπηρετήσει και τον Δήμο Αθηναίων ως αντιδήμαρχος που εποπτεύει τις Πολεοδομίες, ότι η κατάσταση είναι τραγική με ευθύνη του υπουργείου, όχι της Αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν φαινόμενα κακοδιοίκησης. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις αφοσιωμένων ανθρώπων που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, επειδή η νομοθεσία είναι σε τέτοιο χάλι και με τέτοια περιπτωσιολογία καμωμένη, που ευνοεί την παραβατικότητα», τόνισε η κ. Ευαγγελίδου.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Αν και υπήρχε αναφορά ότι το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων «συντάσσεται με τη θέση της ΚΕΔΕ και ζητά να ληφθούν όλα τα μέτρα για τη λειτουργία σύγχρονων Πολεοδομιών», ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστας Μπακογιάννης, αντιπρότεινε ένα ψήφισμα με αυτούσια την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ για τις Πολεοδομίες. «Η ηγεσία της ΚΕΔΕ ακόμη χειροκροτεί τον πρωθυπουργό. Η Αυτοδιοίκηση βάλλεται από παντού και ο καθένας πρέπει να μετρηθεί», σχολίασε ο κ. Δούκας.

Ομόφωνα εγκρίθηκε το ψήφισμα που εισηγήθηκε η δημοτική αρχή για τους 21 αιρετούς της Καισαριανής. Με αυτό το ψήφισμα ζητείται η ανάκληση της κλήσης τους σε απολογία, η κατάργηση του «νόμου Βορίδη», η χρηματοδότηση των δήμων για την κάλυψη πραγματικών αναγκών τους σε προσωπικό και η έγκριση πρόσληψης μόνιμων εργαζομένων, «πάγια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης», όπως επισήμανε ο κ. Δούκας, έχοντας τονίσει ότι η έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον δήμαρχο, Ηλία Σταμέλο, και τους δημοτικούς συμβούλους του γειτονικού δήμου «είναι χρέος μας», καθώς «στάθηκαν δίπλα στους εργαζόμενους».

«Θέλουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική στάση κάθε δημοτικής αρχής. Είναι κρίσιμο η αντίθεση στη “διάταξη Βορίδη” να συνδυαστεί και με απειθαρχία», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Νίκος Σοφιανός. Αντίθετη στον «νόμο Βορίδη» και η παράταξη του κ. Μπακογιάννη. «Είναι χιλιάδες εργαζόμενοι σε πολυετή εκκρεμότητα, που πρέπει να λήξει. Προφανώς θα στηρίξουμε το ψήφισμα για την ανάκληση της δίωξης του δημάρχου Καισαριανής», τόνισε ο πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Νίκος Αβραμίδης.