Δύο θανατηφόρα τροχαία στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες

Δύο τροχαία δυστυχήματα με διαφορά λίγων ωρών σημειώθηκαν στην Κρήτη, με θύματα έναν 57χρονο και μια 23χρονη.
Όπως μεταδίδει το ekriti.gr, το απόγευμα της Τετάρτης ένας 57χρονος τουρίστας έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο.
Πιο συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας, κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με το αυτοκίνητο να εξετράπη από την πορεία του και να καταλήγει εκτός δρόμου.
Άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και το ανάλογο προσωπικό, έφτασαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο 57χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.
Λίγες ώρες μετά, και συγκεκριμένα στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με θύμα μια νεαρή κοπέλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη την ώρα που κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα-Μάλια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή στόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.
