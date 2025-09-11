Οργή του πυρόπληκτου λαού στη Χίο

Πλημμύρα αγανάκτησης και διαμαρτυρίας γύρω από το δημαρχείο Χίου χθες, όταν δεκάδες κάτοικοι κυρίως της Αμανής έδωσαν το «παρών» στο κάλεσμα της Επιτροπής Υπεράσπισης Αμανής για την προγραμματισμένη μονοθεματική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το μέλλον της περιοχής. Μαζί τους και εκπρόσωποι της τοπικής ΑΔΕΔΥ, του Εργατικού Κέντρου και άλλων μαζικών κοινωνικών φορέων με αίτημα τη διατήρηση της ανθρώπινης παρουσίας στα χωριά της περιοχής που απειλείται με ερήμωση.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε παρουσία του καθηγητή Ευθύμη Λέκκα που, υπό την ιδιότητα του καθηγητή Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, παρουσίασε εκ νέου τα αποτελέσματα μελέτης για φωτιές που είχαν πλήξει το 2012 και το 2016 το νησί και τα έργα που είχαν προταθεί τότε και ζήτησε την επικαιροποίησή της σε σχέση και με τις δυο φετινές φωτιές που έκαψαν συνολικά πάνω από 120.000 στρέμματα δασικής και γεωργικής γης.

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως γύρω από την ακτινογραφία των αιτιών της καταστροφής και ειδικότερα των λόγων της αδυναμίας ελέγχου της, παρά την προεργασία που είχε γίνει, βασισμένη κυρίως στα αποτελέσματα των μελετών της επιστημονικής ομάδας Λέκκα και της εφαρμογής της μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου «Ιόλαος».

Σημαντική η τοποθέτηση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Λιότσου, που απέδωσε σοβαρές ευθύνες και παραλείψεις σε σειρά προληπτικών μέτρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τοποθέτηση που απέκρουσε με τη σειρά της η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, υποστηρίζοντας ότι ανταποκρίθηκε σε όλα τα αιτήματα της Π.Υ. τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της καταστροφής. Η συζήτηση συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ.