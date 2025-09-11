Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
25.7° 24.1°
2 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.6° 20.5°
0 BF
60%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
1 BF
61%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
64%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.5° 21.5°
0 BF
80%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
0 BF
82%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
1 BF
64%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 24.4°
1 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.9°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
34%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
26.5° 21.7°
0 BF
78%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
22°C
24.2° 21.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
82%
Λαμία
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.0°
0 BF
44%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.8°
2 BF
78%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
20°C
19.8° 19.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 18.3°
2 BF
59%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
96%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.5° 18.5°
1 BF
75%
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Αυτοκίνητα βροχή
Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες σε περιοχές κυρίως της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Τοπικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αύξηση των συγκεντρώσεων Αφρικανικής σκόνης.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Πέμπτη στα Βόρεια Επτάνησα και στην Ήπειρο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν ηπειρωτικές περιοχές από τη Στερεάς και βορειότερα. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί την αύξηση των συγκεντρώσεων Αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 31-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 35-37 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 29-30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34-36 και τοπικά 37, στα Επτάνησα από 17 έως 28-30, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 31-33 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Αιγαίο βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά με μικρή πιθανότητα να ψιχαλίσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν με σημαντική πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες; διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς.

