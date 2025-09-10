Ομοφοβική επίθεση στο βιβλιοπωλείο του καταγγέλλει ο «Πολύχρωμος Πλανήτης»

Δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης του καταστήματος που να μαρτυρούν πρόθεση κλοπής, ούτε καν βρίσκονταν αντικείμενα σεβαστής αξίας μέσα στο χώρο.

Ομοφοβική επίθεση φθορών ενάντια στις εγκαταστάσεις του βιβλιοπωλείου τους στην οδό Κοδριγκτώνος στην Πλατεία Βικτωρίας κατήγγειλαν την Τετάρτη οι εκδόσεις Πολύχρωμος Πλανήτης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην έκδοση βιβλίων με θεματολογία ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και ζητημάτων.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπεύθυνος των εκδόσεων Θάνος Βέσσης. το πρωί της Τετάρτης πηγαίνοντας να ανοίξει το βιβλιοπωλείο διαπίστωσε ότι η βιτρίνα του ήταν σπασμένη, ενώ δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης του καταστήματος που να μαρτυρούν πρόθεση κλοπής, ούτε καν βρίσκονταν αντικείμενα σεβαστής αξίας μέσα στο χώρο:

«Σήμερα το πρωί όταν ήρθα βρήκα σπασμένη την βιτρίνα του Πολύχρωμου Πλανήτη. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον λόγο για να σπάσει η βιτρίνα ενός μικρού ΛΟΑΤΚΙ βιβλιοπωλείου πέρα από ομοφοβική στοχοποίηση / επίθεση (δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης, ούτε κάτι προς κλοπή, μόνο βιβλία)».