Συλλαλητήριο στο Κερατσίνι για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα

Μετά τη συγκέντρωση στο μνημείο, θα ακολουθήσει πορεία με κατεύθυνση το Μπλόκο Κοκκινιάς στη Νίκαια και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος στην Ακτή Βασιλειάδη του Πειραιά.

Συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.30 στο Μνημείο Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, για τη συμπλήρωση 12 χρόνων από την άγρια δολοφονία του 34χρονου αντιφασίστα μουσικού από στελέχη της νεοναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής.

Σε σχετική της ανακοίνωση, η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) συσχετίζει ανοικτά τη δολοφονία με τις πρόσφατες εξελίξεις σε ζητήματα ρατσισμού, ακροδεξιάς και φασισμού, όπως οι ανοικτά ξενοφοβικές πολιτικές του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και το ναυάγιο της Πύλου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της, η Κίνηση ανέφερε:

«Διαδηλώνουμε στα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους χρυσαυγίτες για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων της Πύλου,των Τεμπών, του Καμράν. Να κλείσουμε το δρόμο στην ακροδεξιά και τους φασίστες που τους άνοιξε ξανά το δρόμο ο Πλεύρης με το ρατσιστικό νόμο ποινικοποίησης της προφυγιάς και της μετανάστευσης. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είναι οι δολοφόνοι σύμμαχοι τους και για αυτό δεν διστάζουν να βάφουν τα χέρια τους στο αίμα των προσφύγων, να στηρίζουν τις δολοφονίες παιδιών στη Γάζα.

Ήδη, τραμπούκοι των αφεντικών εκβιάζουν, χτυπάνε, απειλούν μετανάστες εργάτες στη Ζώνη Περάματος, στις βιοτεχνίες στον Ασπρόπυργο, στις οικοδομές, στον επισιτισμό, για να δουλεύουν σαν σκλάβοι, απλήρωτοι σε συνθήκες χωρίς μέτρα υγειινής και ασφάλειας. Αστυνομικοί βασάνισαν μετανάστη μέσα σε ειδική πτήση απελάσεων την μέρα ψήφισης του ρατσιστικού νομοσχεδίου του Πλεύρη. Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης έχει ειδικά βραδυνά δρομολόγια "μόνο για μετανάστες".

Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό έχει σήμερα την συνέχεια του στο να μην αφήσουμε να συγκαλυφθεί το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα στην Μεσόγειο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με το πνίξιμο από το Λιμενικό, των 600 προσύγων στη Πύλο. Εφάρμοσαν το δόγμα Πλεύρη “αν δεν υπάρξουν νεκροί στα σύνορα δεν θα σταματήσουν να έρχονται”.

Πέρασαν δύο χρόνια και οι δολοφόνοι της Πύλου είναι ατιμώρητοι. Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι πρωταθλήτρια στην συγκάλυψη εγκλημάτων και σκανδάλων. Γι αυτό επιχειρεί να συγκαλύψει το έγκλημα της Πύλου μαζί με τα Τέμπη όπως και τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παρακολουθήσεων. Χτυπά τα ταμπούρλα του ρατσισμού για να διασωθεί συσπειρώνοντας την ακροδεξιά.

ΚΕΕΡΦΑ

Η ατιμωρησία για το έγκλημα της Πύλου σημαίνει πράσινο φως για νέους μαζικούς πνιγμούς προσφύγων στις θάλασσες ενώ την ίδια ώρα θα γεμίζουν τις φυλακές με μετανάστες χωρίς χαρτιά που ζούν και εργάζονται χρόνια στη χώρα.

Ο αγώνας για δικαιοσύνη στους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος της Πύλου, η υπεράσπιση των προσφύγων και των μεταναστών από τις νέες ρατσιστικές εκστρατείες είναι αναγκαία για να μην αφήσουμε και την ίδια την δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο να ολοκληρωθεί ρίχνοντας στα μαλακά τους δολοφόνους του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, τους χρυσαυγίτες που επιτέθηκαν στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ για να κάνουν κουμάντο για χάρη των εφοπλιστών την Ζώνη Περάματος.

Ο Θ. Πλεύρης μπήκε στο πόστο του Βορίδη αφού τον πιάσανε με τις γίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ στη πλάτη και προκαλεί με χυδαίο ρατσισμό. Ποινικοποιούν ακόμη και την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη ως αντισημιτισμό (!) με διώξεις αλληλέγγυων με βάση το αντιρατσιστικό νόμο την ώρα που κανένας χρυσαυγίτης δολοφόνος δεν βρέθηκε στο εδώλιο με το νόμο αυτό.

Καθώς η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Χρυσής Αυγής οδεύει στην ολοκλήρωση είναι ώρα να κλιμακώσουμε την μάχη για να διώξουμε την κυβέρνηση του ρατσισμού, να στείλουμε τους δολοφόνους της Πύλου στη φυλακή.

Γι αυτό καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 18 Σεπτέμβρη και σε πορεία που φτάνει στο Μπλόκο της Κοκκινιάς και συνεχίζει μέχρι το Αρχηγείο του Λιμενικού. Έχουμε την δύναμη να τους ανατρέψουμε»!