Εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Βιάννου από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου

Εκδηλώσεις από τις 12 έως τις 15 Σεπτεμβρίου για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος της Βιάννου.

Συμπληρώνονται φέτος 82 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των χωριών της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας, το μαύρο Σεπτέμβρη του 1943, ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα του Γ΄ Ράιχ σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο Ολοκαύτωμα από πλευράς αριθμού θυμάτων στην Ελλάδα.

«Από τις 14-16.9.1943 ο τακτικός στρατός της ναζιστικής Γερμανίας δολοφόνησε άνανδρα και εν ψυχρώ, με βάση ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, 401 άμαχους πολίτες (461 συνολικά τα θύματα στα χωριά της ενιαίας τότε επαρχίας Βιάννου την περίοδο της Κατοχής). Μεταξύ των σφαγιασθέντων περιλαμβάνονται παιδιά, γυναίκες, κατάκοιτοι και ηλικιωμένοι. Παράλληλα ο γερμανικός στρατός κατοχής λεηλάτησε και στη συνέχεια κατέστρεψε τα χωριά της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας. Παράλληλα, όμως, συμπληρώνονται και 80 έτη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, στην οποία η Ελλάδα είχε καθοριστική συμβολή με τη μεγαλειώδη Αντίσταση και την ανείπωτη θυσία των Ελλήνων», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, από τις 12 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, η Ένωση θα πραγματοποιήσει μια σειρά από εκδηλώσεις για να αποτεθεί φόρος τιμής για τα θύματα του Ολοκαυτώματος στη Βιάννο.

Το τετραήμερο μνήμης θα ξεκινήσει τη Παρασκευή από την Αμιρά με μια Πορεία Μνήμης η οποία θα ξεκινήσει στις 5 και μισή το απόγευμα από την πλατεία του χωριού και θα καταλήξει στη τοποθεσία Αμπέλια, σήμα κατατεθέν των τρομακτικών θηριωδιών των Ναζί στην Ιεράπετρα. Θα ακολουθήσει δείπνο αλλά και η προβολή του ντοκιμαντέρ Germany's Nazi Secrets in Greece, ενώ στις 8 και μισή το βράδυ θα γίνει συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τη κατάθεση στεφάνων τη Κυριακή λίγο μετά τις 10 το πρωί στη περιοχή Σελί Αμιρών, παρουσία θεσμικών προσώπων, αντιστασιακών οργανώσεων και συλλόγων.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: