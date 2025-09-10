Σε στραβές ράγες το οργανόγραμμα Κυρανάκη για τον «νέο ΟΣΕ»

Χωρίς διευθυντή Κυκλοφορίας, μετά την απώλεια του Κ. Χρυσάγη που σκοτώθηκε σε περίεργο τροχαίο λίγο μετά το έγκλημα των Τεμπών, και με ελάχιστο προσωπικό στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας, Διαχείρισης Κινδύνων και Διαλειτουργικότητας θα (συνεχίσει να) λειτουργεί ο «νέος ΟΣΕ», που κυοφορείται εδώ και 20 μήνες από την κυβέρνηση για να σώσει, υποτίθεται, τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Μπορεί ο φιλόδοξος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης να εμφανίζεται καθημερινά στις τηλεοράσεις και να πανηγυρίζει για τον «νέο ΟΣΕ» που θα είναι «απαλλαγμένος από τις παθογένειες» και «θα καταργεί τη μονιμότητα στο Δημόσιο», όμως το οργανόγραμμά του, που κυκλοφορεί ήδη μεταξύ των υπαλλήλων, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό καθώς:

● Δείχνει ξεκάθαρα ότι τα κενά στη στελέχωση παραμένουν τεράστια παρά το γεγονός ότι ο νέος φορέας προέρχεται από τη συνένωση δυόμισι φορέων, δηλαδή του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και μέρους της ΓΑΙΑΟΣΕ. Οι θέσεις που προβλέπονται συνολικά είναι 2.510, αλλά οι θέσεις που καλύπτονται από μόνιμους και αορίστου χρόνου είναι λιγότερες από 700. Δεν αναφέρονται πουθενά όσοι εργάζονται με μπλοκάκι. Στο εν ενεργεία προσωπικό πάντως αναφέρεται κανονικά ο μοιραίος σταθμάρχης της Λάρισας.

● Παραμένει κενή η κομβικότατη θέση του διευθυντή Κυκλοφορίας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου. Πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση που εποπτεύει συνολικά το δίκτυο στο οποίο κυκλοφορούν τρένα. Πρέπει να επιθεωρεί, να συντηρεί και να ανακαινίζει κάθε χιλιόμετρο γραμμής, να εφαρμόζει κανονισμούς, οδηγίες και προδιαγραφές, να επιτηρεί τα ευαίσθητα σημεία, όπως οι ισόπεδες διαβάσεις, και να εξασφαλίζει το κατάλληλο προσωπικό, όπως σταθμάρχες, κλειδούχους και φύλακες. Εκ των πραγμάτων ο διευθυντής Κυκλοφορίας είναι το πρόσωπο εκείνο που βρέθηκε στο στόχαστρο από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Τότε διευθυντής ήταν ο Κωνσταντίνος Χρυσάγης, που σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, χωρίς να προλάβει να καταθέσει στον ανακριτή.

● Η θέση του Κ. Χρυσάγη δεν καλύφθηκε ποτέ στα 2,5 χρόνια που πέρασαν από τα Τέμπη. Στο Δημόσιο όταν κενώνεται μια θέση, ο κανόνας είναι να καλύπτεται προσωρινά από κάποιον κατώτερό του ή έστω από κάποιον ομοιόβαθμο. Ομως εδώ συνέβη το αντίθετο και τα καθήκοντα ανέλαβε προσωρινά ο τότε διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης. Ο οποίος παρέμεινε επίσης μεταβατικός μέχρι το τέλος του περασμένου Αυγούστου που είδε την εξώπορτα και αντικαταστάθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστο Παληό. Ο οποίος κ. Παληός επίσης ορίζεται στον «νέο ΟΣΕ» ως μεταβατικός.

● Στον νέο ΟΣΕ η θέση του διευθυντή Κυκλοφορίας παραμένει κενή. Κενή όμως μένει και η θέση του «προϊσταμένου» του γενικού διευθυντή Λειτουργίας. Το αστείο είναι ότι στο οργανόγραμμα αναφέρεται πως η θέση του διευθυντή Κυκλοφορίας καλύπτεται προσωρινά από τον (ανύπαρκτο) γενικό διευθυντή Λειτουργίας. Στο αντίστοιχο κουτάκι του γενικού διευθυντή αναφέρεται μόνο ότι τα καθήκοντά του καλύπτονται προσωρινά και πάλι από ανώτερο ιεραρχικά, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Ευάγγελο Χριστογιάννη, που είναι παλαιό στέλεχος του ΟΣΕ αλλά δεν είχε ασχοληθεί με θέματα κυκλοφορίας.

● Σημειώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου είναι η πολυπληθέστερη βάσει του οργανογράμματος, καθώς θα έπρεπε να απασχολεί συνολικά 1.674 υπαλλήλους, δηλαδή τα 2/3 του συνόλου των 2.510. Επίσης η ορφανή Διεύθυνση Κυκλοφορίας θα έπρεπε να απασχολεί 746 άτομα, δηλαδή περισσότερους από όσους απασχολεί σήμερα ο νέος φορέας με σταθερή σχέση.

● Οδυνηρά εντυπωσιακή είναι η ελλιπής στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας, Διαχείρισης Κινδύνων και Διαλειτουργικότητας, που θα έπρεπε να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα μετά τα όσα συνέβησαν τα 2,5 τελευταία χρόνια. Βάσει του οργανογράμματος αυτή η Γενική Διεύθυνση θα έπρεπε να έχει συνολικά 60 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 διευθυντές. Στην πραγματικότητα έχει μόλις 13 άτομα, εκ των οποίων μόλις 4 είναι υπάλληλοι, 2 διευθυντές και 6 τμηματάρχες, ενώ γενικός διευθυντής έχει τοποθετηθεί υπάλληλος που προέρχεται από την ΕΡΓΟΣΕ.

● Από τις 28 Διευθύνσεις, εκτός της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας παραμένουν χωρίς προϊστάμενο και οι Διευθύνσεις: 1) Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ασφάλειας, 2) ERTMS (εποπτεύει τα συστήματα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης-ETCS-GSMR που αν λειτουργούσαν θα απέτρεπαν τα Τέμπη), 3) Ψηφιακών Συστημάτων Railway.gov.gr και Επιχειρησιακών Εφαρμογών, δηλαδή αυτά ακριβώς που διαφημίζει εδώ και μήνες ως φοβερές καινοτομίες για την παρακολούθηση της πορείας των τρένων ο κ. Κυρανάκης, 4) Καινοτομίας, 5) Ασφάλειας Πληροφοριών, 6) Υλοποίησης Εργων, 7) Συντονισμού Μελετών και Εργων, 8) Ανάλυσης Δεδομένων, Αναφορών και Εκθέσεων και 9) Επιτελικού Συντονισμού και Μετασχηματισμού. Χαρακτηριστικό της ένδειας στελεχών είναι ότι σε αυτή την τελευταία Διεύθυνση θα εκτελεί χρέη διευθυντή ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Παληός. Ισως κάποιες από τις θέσεις να καλυφθούν με αυξημένες αποδοχές από το braingain που διαφημίζει ο κ. Κυρανάκης. Πάντως ο έως τώρα διευθύνων σύμβουλος Π. Τερεζάκης ετοιμάζεται να φύγει στο εξωτερικό για εργασία, οπότε περιλαμβάνεται στο... braindrain.

Υπενθυμίζεται ότι η διοικητική αναδιάρθρωση του ελληνικού σιδηροδρόμου με τη δημιουργία του «νέου ΟΣΕ» έχει ανακοινωθεί και εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2024, με σχέδιο που παρουσίασε ο τότε υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Υποτίθεται ότι για την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του νέου φορέα η κυβέρνηση θα προσλάμβανε τεχνικό σύμβουλο Διοίκησης με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατά καιρούς βγήκαν δημοσιεύματα ότι είναι έτοιμη η πρόσληψη των Γαλλικών, των Γερμανικών ή των Ελβετικών Σιδηροδρόμων, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταλήξει μετά από τόσους μήνες. Ποιος λοιπόν επόπτευσε την κατάρτιση του νέου οργανογράμματος που ήδη προκαλεί απογοήτευση αλλά και αντιδράσεις;

Σύμφωνα με πληροφορίες, την όλη διαδικασία ανέλαβε το υπουργικό γραφείο του κ. Κυρανάκη, ενώ υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ έβλεπαν επί μέρες στα γραφεία να ασχολείται με τις λεπτομέρειες ένας νεαρότατος συνεργάτης του υπουργού. Πρόκειται για τον Μιχάλη Μαρινάκη, ο οποίος, με βάση όσα αναφέρει ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα, πήρε πρόσφατα το Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Leeds και τώρα κάνει το Master στο Πανεπιστήμιο του York. Ο κ. Μαρινάκης (κατά πληροφορίες συγγενεύει και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη) εμφανίζεται στη Διαύγεια από τον περασμένο Μάρτιο ως «εξωτερικός συνεργάτης» του Κ. Κυρανάκη και προσλαμβάνεται στις 13/6/2025 «καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού συνεργατών» ως «εμπειρογνώμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» που προσφέρει υπηρεσίες εθελοντικά. Πάντως πέρσι ο κ. Μαρινάκης εργάστηκε για την οργάνωση «Ολυμπιάδας Ρομποτικής» στην Αθήνα, ενώ ήδη από το 2022 είχε κληθεί τιμητικά στο Μαξίμου ως νέος ασχολούμενος με τη ρομποτική και μάλιστα σε εκδήλωση στην οποία συμμετείχε και ο κ. Κυρανάκης, που τότε ήταν απλώς βουλευτής.