Καίγεται και από την αδιαφορία η βόρεια Χίος

Στα όρια του αφανισμού βρίσκεται πλέον η Αμανή στη βόρεια Χίο, που πλήρωσε το βαρύτατο τίμημα των καλοκαιρινών πυρκαγιών. Με 70.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη και σήμερα ακόμη να επικρέμαται η απειλή των εξορύξεων αντιμονίου που έχει προγραμματιστεί σε 9.000 στρέμματα, με πρόβλεψη έως και 64.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα πρώτα τουλάχιστον έμειναν σχεδόν αλώβητα από τη φωτιά, η αισιοδοξία δεν περισσεύει.

Στη χειρότερη θέση όλων, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής που, ακόμα και αν κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να σώσουν τα κοπάδια τους, είδαν τα βοσκοτόπια να χάνονται και τις φλόγες να καταπίνουν τις σταβλικές τους εγκαταστάσεις. Αποτέλεσμα, τα κοπάδια που σώθηκαν από τις φλόγες τώρα να γυρνούν στα κατάμαυρα τοπία της Αμανής, αναζητώντας μάταια λίγη τροφή και σκιά να ξαποστάσουν.

«Ολο αυτό έχει δημιουργήσει μια απερίγραπτη κατάσταση και για τα ζώα και ασφαλώς και για τους ανθρώπους που ζουν από αυτά τα κοπάδια. Δυστυχώς, όλη αυτή η καταστροφή ήρθε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο που τα κατσίκια είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και οι βοσκοί δεν μπορούν να τα βοηθήσουν ουσιαστικά», μας λέει η Αριέττα Νταούτη, δικηγόρος με καταγωγή από την περιοχή και γονείς κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί σοβαρά από τη φωτιά.

Ολική καταστροφή των σταβλικών εγκαταστάσεων

Κοπάδια γυρνούν στα καμένα

Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης, τα θηλυκά αποβάλλουν το ένα πίσω από το άλλο και οι κτηνοτρόφοι προσπαθούν να περισώσουν όσα νεογέννητα μπορούν με ανορθόδοξους τρόπους. «Οσα νεογέννητα επιβιώσουν από τη γέννα στα βουνά, οι βοσκοί τα κρατούν στις καρότσες των φορτηγών προκειμένου να τα βοηθήσουν».

«Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανά τα χωριά εκεί δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ από την πολιτεία. Ούτε καν οι ελεγκτές του ΕΛΓΑ δεν έχουν φτάσει στην Αμανή ώστε να πιστοποιήσουν τις ζημιές που υπέστησαν οι σταβλικές εγκαταστάσεις και να υπάρχει η δυνατότητα να τρέξει η διαδικασία αποζημιώσεων»

Αριέττα Νταούτη, δικηγόρος με καταγωγή από την περιοχή και γονείς κτηνοτρόφους

Οπως εξηγεί η κ. Νταούτη, το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός της έλλειψης στέγης, στην ελάχιστη τροφή που βρίσκουν στα καμένα βοσκοτόπια και στην ταλαιπωρία που υφίσταται η μητέρα, η οποία υποχρεούται να διασχίσει τεράστιες αποστάσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα τροφής που απαιτείται. Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκονται τέσσερις κτηνοτρόφοι που έχασαν όλες τις σταβλικές τους εγκαταστάσεις και τώρα βλέπουν να χάνονται και τα νεογέννητα που θα τους εξασφάλιζαν τη συνέχεια της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και ένα έξτρα εισόδημα το ερχόμενο Πάσχα.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η αδράνεια της πολιτείας είναι προκλητική. Αφ' ενός άφησε την Αμανή να καεί χωρίς να στείλει τις κατάλληλες εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης, αφ' ετέρου τώρα τους αφήνει να «καούν» για δεύτερη φορά από την αδιαφορία της. «Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί που κρατούν ζωντανά τα χωριά εκεί δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ από την πολιτεία. Ούτε καν οι ελεγκτές του ΕΛΓΑ δεν έχουν φτάσει στην Αμανή ώστε να πιστοποιήσουν τις ζημιές που υπέστησαν οι σταβλικές εγκαταστάσεις και να υπάρχει η δυνατότητα να τρέξει η διαδικασία αποζημιώσεων. Σήμερα (σ.σ. χθες) είναι η τρίτη φορά που ανέβαλαν την προγραμματισμένη κατά τα άλλα επίσκεψή τους, ενώ τα ζώα πεθαίνουν χωρίς τροφή και στέγη».

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι θα μπορούσαν οι κτηνοτρόφοι να οδηγήσουν τα κοπάδια σε άλλες περιοχές που σώθηκαν από τη φωτιά, αλλά κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο επί ποινή σοβαρών προστίμων, ενώ και έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα των στεγάστρων. Προς το παρόν, η μόνη βοήθεια που περιμένουν άμεσα είναι από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που θα διαθέσει 30.000 ευρώ για αγορά ζωοτροφών οι οποίες θα μοιραστούν στους κτηνοτρόφους της Αμανής. «Τα χρήματα αυτά όμως φτάνουν για τη σίτιση των ζώων μόλις για πέντε ημέρες», ξεκαθαρίζει η κ. Νταούτη.

Να σημειωθεί ότι στη βόρεια Χίο δραστηριοποιούνται 31 κτηνοτρόφοι εκ των οποίων οι δύο υπέστησαν ολική καταστροφή, χάνοντας και τα κοπάδια και τις σταβλικές εγκαταστάσεις. Ακόμα τέσσερις έχασαν τις εγκαταστάσεις, ενώ στο σύνολό τους έχασαν όλα τα βοσκοτόπια.

Οργανώνονται οι κάτοικοι

Μεγάλες ζημιές έπαθαν και οι αγρότες, που έμειναν χωρίς καλλιέργειες κυρίως ελαιόδεντρων, ενώ κάηκαν πολλά σπίτια και επιχειρήσεις. Ηδη εκεί συγκροτήθηκε η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής και σκοπεύει να δώσει δυναμικό «παρών» στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο όπου θα συζητηθεί το θέμα, ενώ μαζικοί φορείς καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής σημειώνει και τα εξής:

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τον τόπο, να στηρίξουμε τα χωριά και να διεκδικήσουμε:

● άμεση αποκατάσταση ζημιών, αναδασώσεις και αντιπλημμυρικά έργα,

● ενίσχυση κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας και τοπικών επιχειρήσεων,

● αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Αγιασμάτων,

● αποκατάσταση και προστασία του φυσικού πλούτου (Natura 2000),

● αποκλεισμό κάθε απόπειρας για εξορύξεις αντιμονίου ή τοποθέτησης ανεμογεννητριών,

● ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής».