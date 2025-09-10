Εκκληση στην παγκόσμια ανθρωπιά από Αθήνα - Βηθλεέμ

Η διπλωματία των πόλεων έρχεται να ενσαρκώσει την αλληλεγγύη των λαών, διεκδικώντας να σταματήσει μια πρωτόγνωρη βαρβαρότητα και να σωθεί η ανθρωπιά έστω και την ύστατη στιγμή. Μια τέτοια «γεύση» έμεινε σε όποιον παρακολούθησε τη χθεσινή κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δήμαρχοι Αθηναίων και Βηθλεέμ στο δημαρχιακό μέγαρο της πλατείας Κοτζιά. Μια συνέντευξη Τύπου όπου περιγράφηκαν με δραματικό τρόπο ο διωγμός και η εξόντωση που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός, απευθύνθηκε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για την εξεύρεση λύσεων προκειμένου να σταματήσουν η γενοκτονία και τα εγκλήματα πολέμου, αλλά και προς το ελληνικό κράτος να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Λιμοκτονία

«Ενα μήνυμα προς όλο τον κόσμο» απηύθυνε ο δήμαρχος Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι, στην αρχή της τοποθέτησής του: «Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει τώρα».

«Τα παιδιά στη Γάζα λιμοκτονούν. Ολόκληρες γειτονιές καταστρέφονται. Δεν υπάρχει νερό, ρεύμα νοσοκομεία, φάρμακα. Αν συμβεί κάτι σε κάποιον, δεν μπορεί να γίνει τίποτα», θύμισε. Αν και η Βηθλεέμ βρίσκεται στη Δυτική Οχθη, 30 λεπτά μακριά από τη Λωρίδα της Γάζας, δεν βιώνει καλύτερες συνθήκες: «Με την έναρξη του πολέμου όλα έκλεισαν. Η ανεργία έχει αυξηθεί. Περισσότεροι εποικισμοί πνίγουν την πόλη».

Η Βηθλεέμ τελεί ουσιαστικά υπό πολιορκία, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο κ. Καναουάτι: την τελευταία διετία έχουν εμφανιστεί στην πόλη τέσσερις νέοι εποικισμοί, που εκμεταλλεύονται πόρους της περιοχής σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού. Εχει κατασχεθεί γη, με αποτέλεσμα Παλαιστίνιοι να μην μπορούν να πάνε σε ελαιώνες που τους ανήκουν ή να σκάψουν για νερό, τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη του συγκεκριμένου βασικού αγαθού για την ανθρώπινη υγεία.

Σε διοικητικό επίπεδο, ο δήμαρχος ανέφερε ότι συλλαμβάνονται παράνομα συνάδελφοί του, όπως ο δήμαρχος Χεβρώνας που κρατείται έξι μήνες «γιατί έτσι το αποφάσισαν. Δεν του έδωσαν εξηγήσεις. Είναι αναμφίβολα παράνομο αυτό που αποκαλείται “διοικητική κράτηση”», πρόσθεσε ο κ. Καναουάτι, συμπληρώνοντας ότι σε Ευρωπαίους δημάρχους (π.χ. Βαρκελώνης και γαλλικών πόλεων) δεν δόθηκε άδεια να επισκεφθούν τη Δυτική Οχθη «γιατί μιλούσαν για δικαιοσύνη». «Προσευχηθείτε για εμένα τώρα που θα επιστρέψω», ήταν μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του δημάρχου της Βηθλεέμ.

Oι δύο δήμαρχοι με τον Παλαιστίνιο πρέσβη

Συγκλονιστική η περιγραφή του Παλαιστίνιου πρέσβη, Γιούσεφ Ντόρκχομ, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Η Γάζα είναι ένας σωρός από ερείπια. Διαρκείς οι βομβαρδισμοί και οι πυρκαγιές. Παιδιά καίγονται ζωντανά στα σπίτια τους κι εμείς το βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση. Βλέπουμε ζώα να κατασπαράζουν πτώματα παιδιών γιατί δεν επιτρέπεται σε ασθενοφόρα να μεταβούν στο σημείο», περιέγραψε, για να θέσει αμείλικτα ερωτήματα: «Τι βαρβαρότητα είναι αυτή; Γιατί επιτρέπει ο κόσμος να συμβαίνει αυτό; Τι σχέση μπορούν να έχουν οι χώρες του κόσμου με έναν τέτοιο στρατό;».

Υποκρισία

Για μια κατάσταση που «δεν έχει προηγούμενο στον παρόντα αιώνα» μίλησε η δρ Ελένη Κακάλου από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. «Ο υποσιτισμός είναι η πιο ακραία μορφή βίας που μπορεί να ασκηθεί σε ανθρώπους. Τα παιδιά μπορούν να χάσουν 8-10 μονάδες από τον δείκτη νοημοσύνης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για έναν ολόκληρο πληθυσμό. Είναι καταδικασμένα να ζήσουν με μόνιμα καρδιαγγειακά προβλήματα που περνούν στις επόμενες γενιές, όπως γνωρίζουμε από την εμπειρία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι υποκρισία να λέμε ότι στηρίζουμε τον διεθνή ανθρωπιστικό νόμο, αλλά πολλές χώρες -και ευρωπαϊκές ανάμεσά τους- να εμπορεύονται και να στέλνουν όπλα στο Ισραήλ», παρατήρησε.

Αφού ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη του, ο Παλαιστίνιος πρέσβης ζήτησε από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με τα σύνορα του 1967 και τα διεθνή ψηφίσματα, «ώστε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση να έχει ως βάση τη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα είναι και τα δύο διεθνώς αναγνωρισμένα». Το θέμα πιθανότατα θα τεθεί άμεσα στο αρμόδιο ελληνικό υπουργείο. Οπως είπε ο κ. Ντόρκχομ, υπάρχει συνεννόηση για σημερινή συνάντηση του ίδιου και του δημάρχου Βηθλεέμ με τον υφυπουργό Εξωτερικών.

Το αίτημα για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ, έχει αποτυπωθεί σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων πριν από λίγες ημέρες. Με το ψήφισμα αυτό ζητείται να τεθεί σε άμεση εφαρμογή η απόφαση που έλαβε ομόφωνα η ελληνική Βουλή το 2015.

«Η Γάζα αιμορραγεί. Πρέπει να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Να μπει ένα τέλος στα εγκλήματα πολέμου», τόνισε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο δήμαρχος Βηθλεέμ χάρισε στον δήμαρχο Αθηναίων μια ανάγλυφη απεικόνιση του Μυστικού Δείπνου. Στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Καναουάτι διευκρίνισε ότι είναι Παλαιστίνιος και ελληνορθόδοξος.

Η Αθήνα και η Βηθλεέμ είναι αδελφοποιημένες πόλεις εδώ και 39 χρόνια. Η αδελφοποίησή τους συμφωνήθηκε το 1986, επί δημάρχων Δημήτρη Μπέη και Ελίας Φρέιζ. Οι κ. Δούκας και Καναουάτι συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία των δύο πόλεων.

Μπαράζ συναντήσεων με αρχηγούς κομμάτων στη Βουλή

Μετά τη συνέντευξη Τύπου, οι δύο δήμαρχοι και ο Παλαιστίνιος πρέσβης είχαν μπαράζ συναντήσεων με αρχηγούς πολιτικών κομμάτων στη Βουλή. Εκφράστηκε ομόθυμα η στήριξή τους στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ελληνικό λαό, είναι να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα. Και επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», σημείωσε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με τον Σωκράτη Φάμελλο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι το κόμμα του έχει προτείνει την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτος με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ «σε όλα τα επίπεδα». «Τώρα πρέπει η διεθνής κοινότητα να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και η Ελλάδα δεν πρέπει να μένει σιωπηλή», επισήμανε σε δηλώσεις του, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «ντροπιαστική καθυστέρηση».

Με τον Δημήτρη Κουτσούμπα

«Kάθε ένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτά και δραστήρια με το μέρος του παλαιστινιακού λαού», τόνισε ανάμεσα σε άλλα ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκαθάρισε ότι από πλευράς ΚΚΕ θα ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα όρια του 1967.

Συγκλονιστική η ανάρτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Ξεχώρισε τη φράση του κ. Καναουάτι ότι στη Βηθλεέμ «ζούμε σε ένα κλουβί» και τον διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. «Οι μέρες για τη σύνοδο του ΟΗΕ πλησιάζουν. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με την επιβολή κυρώσεων στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ», τόνισε ανάμεσα σε άλλα ο κ. Χαρίτσης.

Οι δύο δήμαρχοι συναντήθηκαν και με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.