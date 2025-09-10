Αθήνα, 30°C
via_1020
φωτογραφία αρχείου

Άγρια επίθεση με ξύλα σε 13χρονο στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να χειρουργηθεί στο κεφάλι, λόγω των βίαιων πληγμάτων που δέχθηκε.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 13χρονο αγόρι στις Συκιές της Θεσσαλονίκης τα μεσάνυχτα της Τρίτης, καθώς το θύμα δέχτηκε επίθεση με ξύλα από μια ομάδα 6-7 ατόμων. 

Το περιστατικό έγινε κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στις Συκιές. Ο 13χρονος βρισκόταν εκεί με δύο φίλους του όταν και έγινε η βίαιη επίθεση σε βάρος του.

Σύμφωνα με το thefestival.gr, τα τρία αγόρια νωρίτερα είχαν μιλήσει με δύο κορίτσια. Όταν εκείνα αποχώρησαν, 6-7 άτομα πλησίασαν τα τρία αγόρια και επιτέθηκαν στον 13χρονο χτυπώντας τον με ξύλα.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». 

Ο πατέρας του 13χρονου ανέφερε πως η κατάσταση του παιδιού είναι σοβαρή και πως πρόκειται να χειρουργηθεί στο κεφάλι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν έναν 18χρονο, ύποπτο για την επίθεση.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τη σύλληψη και των άλλων δραστών.

 

