Μαθήματα ψυχιατρικής από... αστυνομικούς

Στη χώρα δεν έχουμε χρεία ψυχιάτρων, αφού χρέη αξιολογητών οιασδήποτε ψυχικής κατάστασης μπορούν να εκτελούν, σύμφωνα με τον νόμο, οι αστυνομικοί! Κι αν οι ψυχίατροι δεν αποδέχονται την αστυνομική «γνωμάτευση», πάνε σε προανακριτική εξέταση για απείθεια! Η καταγγελία είναι σαφής, γίνεται -για δεύτερη φορά- από την Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και αφορά δύο γυναίκες ψυχιάτρους της ΨΕΝ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», οι οποίες καλούνται σε προανακριτική εξέταση έπειτα από μήνυση αστυνομικών για… απείθεια εν ώρα εργασίας.

Με όπλο

Η ΕΝΙΘ είχε καταδικάσει εξ αρχής «το σχετικό περιστατικό τραμπουκισμού των δύο ψυχιάτρων σε εφημερία από αστυνομικές δυνάμεις που μετέφεραν άτομο για ακούσια εξέταση», καθώς οι αστυνομικοί, «αξιοποιώντας την απαράδεκτη εγκύκλιο Βαρτζόπουλου, όχι μόνο ζητούσαν από τις συναδέλφισσες να νοσηλεύσουν τον ασθενή πριν καν τον εξετάσουν, προκειμένου άμεσα να απεμπλακούν, ασχέτως της ασφάλειας της συνθήκης, όχι μόνο ζητούσαν τα στοιχεία τους και απειλούσαν για προσαγωγή, αλλά έφτασαν σε σημείο να ακολουθούν τη μία εκ των δύο συναδέλφων εντός κλινικής με όπλο σε κοινή θέα».

Η κλήση από τον ανακριτή είναι το δεύτερο περιστατικό κλήσης ψυχιάτρων στη Θεσσαλονίκη και το πολλοστό πανελλαδικά, «εξαιτίας αισχρών και ανυπόστατων κατηγοριών αστυνομικών οι οποίοι μετέφεραν άτομο προς εξέταση με εντολή εισαγγελέα». Αναφέροντας όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα της ακούσιας ψυχιατρικής εξέτασης και νοσηλείας, η ΕΝΙΘ σημειώνει ότι «τα προβλεπόμενα στάδια ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Τα μεγαλόσχημα λόγια για τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των ασθενών αποτέλεσαν και αποτελούν το βολικό άλλοθι όλων των κυβερνήσεων για να δοθεί πακτωλός χρημάτων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης σε ΜΚΟ, ΝΠΙΔ και ιδιώτες». Και γι’ αυτό «οι αναγκαίες κινητές μονάδες ψυχικής υγείας δεν αναπτύχθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα η μεταφορά των ασθενών με τη συνοδεία της αστυνομίας να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση».

Πρωτόγνωρες καταστάσεις

Με εγκύκλιο όμως του υφυπουργού Υγείας κ. Βαρτζόπουλου, λέει η ΕΝΙΘ, «η αστυνομία που συνοδεύει τα εισαγγελικά περιστατικά, αμέσως μετά την άφιξή της στο εφημερεύον νοσοκομείο, αποδεσμεύεται άμεσα. Ωστόσο, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διάγνωσης αλλά και τη νοσηλεία των ασθενών, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μετά την εφαρμογή της εγκυκλίου, οι εφημερεύοντες ψυχίατροι αλλά και οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες, απαράδεκτες, προσβλητικές από κάθε άποψη καταστάσεις. Ετσι, οι εφημερεύοντες ψυχίατροι είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι για διαχείριση περιστατικών στα ΤΕΠ, για τους ήδη νοσηλευόμενους στο τμήμα ευθύνης τους, αλλά και για περιστατικά άλλων ειδικοτήτων που χρήζουν ψυχιατρικής εκτίμησης».

«Προσπαθούν να φορτώσουν στις πλάτες των υγειονομικών τα “σπασμένα” της ψευδεπίγραφης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», αναφέρει η ΕΝΙΘ, σχολιάζοντας πως η κυβέρνηση και ο υφυπουργός Ψυχικής Υγείας ζητούν από τους υγειονομικούς «να διαχειρίζονται σαν θηριοδαμαστές το επείγον περιστατικό χωρίς καμία πλαισίωση και ασφάλεια» και τους αφήνουν ακάλυπτους να σέρνονται στον ανακριτή.

Η ΕΝΙΘ ζητά να αποσυρθούν οι ανυπόστατες κατηγορίες για δήθεν παράβαση καθήκοντος σε βάρος των συναδέλφων τους και εδώ και τώρα να ανακληθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος του υφυπουργού Ψυχικής Υγείας, της ΓΑΔΑ και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θεωρεί δε λύση την ανάπτυξη των αναγκαίων κρατικών κινητών μονάδων ψυχικής υγείας «ώστε να απεμπλακεί πλήρως η αστυνομία από τη μεταφορά ασθενών για εξέταση ύστερα από εισαγγελική παραγγελία».