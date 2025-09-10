Επίθεση του Σωματείου Εργαζομένων στα υπουργεία Εργασίας και Μεταφορών

Σφοδρή διαμαρτυρία και καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων στην επιχείρηση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΣΕΕΚΘ) εναντίον των υπουργείων Εργασίας, Υποδομών και Μεταφορών αλλά και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Εργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) για επίδειξη αδιαφορίας στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες αλλά και για το παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο.

Η καταγγελία έρχεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα από τις αποκαλύψεις της «Εφ.Συν.» για τα βραδινά ρατσιστικά δρομολόγια, για τα οποία το υπουργείο Μεταφορών έχει... κρατήσει ακόμα και την αναπνοή του. Το Σωματείο κοινοποιεί την επιστολή του στο μέγαρο Μαξίμου, στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, στην ΟΣΜΕ, στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και στα ΜΜΕ και διαμαρτύρεται για τη συνεχιζόμενη αδράνεια των αρμόδιων φορέων και για τα άλυτα εργασιακά ζητήματα.

Οπως λένε, «η εξαγγελία του πρωθυπουργού κατά την 89η ΔΕΘ δημιούργησε προσδοκίες για τη βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο: έλλειψη δράσεων, καθυστερήσεις και πλήρης σιωπή απέναντι στα αιτήματά μας, τα οποία έχουν κατατεθεί με επίσημο υπόμνημα (αρ. πρωτ. 3141/26-05-2025)». Θυμίζουν ότι στην πρώτη κοινή συνάντηση δεν είχε συμμετάσχει η ΚΤΕΛ Α.Ε., ενώ «στις 2 Ιουλίου 2025, σε νέα συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης του ΟΣΕΘ, εκπροσώπου του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη, συνεργάτη του κ. Ιπποκράτη Βλαχοπαναγιώτη, του Σωματείου μας, του ΣΕΕΚΘ και της ΟΣΜΕ, επαναλάβαμε τις θέσεις μας και καταθέσαμε εκ νέου το ίδιο υπόμνημα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μας διαβεβαίωσαν ότι εντός 15 ημερών θα ακολουθούσε νέα συνάντηση με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. Ωστόσο, παρά τις ρητές δεσμεύσεις, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία περαιτέρω επικοινωνία».

Συνέπειες αυτής της αδράνειας είναι η επιβάρυνση των πολιτών «που έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ανεπαρκείς υπηρεσίες», των εργαζομένων «που βιώνουν ανασφάλεια και άνιση μεταχείριση» και της πόλης «η οποία επιβαρύνεται με κυκλοφοριακή συμφόρηση, περιβαλλοντική ρύπανση και κοινωνικές εντάσεις».

Το Σωματείο καταγγέλλει ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας γιατί, «παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις μας για συνάντηση και ανάδειξη σοβαρών ζητημάτων (καταχρηστικοί όροι σε ατομικές συμβάσεις, υπογραφές υπό πίεση), δεν έχει ανταποκριθεί εδώ και έναν χρόνο». Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση σύγκληση συνάντησης με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., έγγραφη και τεκμηριωμένη απάντηση στα ζητήματα του υπομνήματος και παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας για την κατάργηση καταχρηστικών όρων σε συμβάσεις.

«Η συνέχιση της αδράνειας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», καταλήγει το Σωματείο, τονίζοντας ότι «η μη ανάληψη ουσιαστικής δράσης υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική συνοχή και την ίδια τη νομιμότητα». Επισυνάπτουν δεκασέλιδο υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά: σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας των λεωφορείων των ΚΤΕΛ στις περιαστικές γραμμές του νομού, στην ανάγκη επικαιροποίησης των χρόνων εκτέλεσης των δρομολογίων διότι οι συγκοινωνιακές συνθήκες και ανάγκες έχουν αλλάξει, στα προβλήματα χώρων στους σταθμούς επιβίβασης, στην ανυπαρξία βιβλίου τεχνικού ελέγχου των λεωφορείων, στα επιμέρους προβλήματα σε 57 στάσεις(!) και φυσικά στα εργασιακά ζητήματα.